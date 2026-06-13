USA starten mit 2:0-Sieg gegen Paraguay in Heim-WM

Die USA gewinnen ihr Auftaktspiel der WM 2026 gegen Paraguay souverän mit 2:0. Ein Eigentor von Bobadilla und ein Treffer von Balogun besiegeln den Erfolg vor heimischem Publikum in Inglewood.

Die US-amerikanische Nationalmannschaft ist furios in die Heim-Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Vor 80.000 Zuschauern im SoFi Stadium von Inglewood besiegten die USA Paraguay mit 2:0 und untermauerten damit ihre Ambitionen auf den Titelgewinn im eigenen Land.

Schon nach sieben Minuten brachte ein Eigentor von Damián Bobadilla die Hausherren in Führung. Der Paraguayer lenkte eine Hereingabe von Christian Pulišić unglücklich ins eigene Netz, nachdem Weston McKennie den Ball erobert und nach vorne getrieben hatte. Die frühe Führung gab dem Team von Mauricio Pochettino sichtlich Selbstvertrauen, und die USA dominierten fortan das Geschehen. Die Amerikaner zeigten von Beginn an eine beeindruckende Offensivleistung und ließen Paraguay kaum zur Entfaltung kommen.

In der 34. Minute erhöhte Folarin Balogun auf 2:0, als er eine flache Hereingabe von Sergiño Dest aus kurzer Distanz verwandelte. Paraguay hatte zwar in der ersten Halbzeit durch Antonio Sanabria eine gute Chance, doch Torhüter Matt Freese reagierte glänzend. Nach der Pause verwalteten die USA das Ergebnis souverän und ließen nur noch wenig zu.

Die Defensive um Chris Richards, der nach einer Knöchelverletzung rechtzeitig fit geworden war, stand sicher. Auch Mittelfeldstratege Weston McKennie glänzte mit seinem Einsatz und seiner Übersicht. Für Paraguay war es eine bittere Niederlage, denn das Team von Gustavo Alfaro hatte sich nach 16 Jahren wieder für eine WM qualifiziert und hoffte auf einen positiven Auftakt. Vor allem die vergebene Chance von Julio Enciso, der nach einem Foul im Strafraum den fälligen Elfmeter nicht bekam, sorgte für Diskussionen.

Dennoch zeigten die Südamerikaner Moral und kämpften bis zum Schluss. Am Ende reichte es jedoch nicht, um der Übermacht der Hausherren etwas entgegenzusetzen. Die USA hingegen feierten einen perfekten Start und können nun zuversichtlich auf die weiteren Gruppenspiele blicken. Nächster Gegner am 17.

Juni wird Neuseeland sein, das im ersten Spiel gegen Marokko 0:2 verlor. Die Weltmeisterschaft 2026 verspricht aus US-amerikanischer Sicht ein packendes Turnier zu werden





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USA Paraguay WM 2026 Fussball Auftaktsieg

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