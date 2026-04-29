USA: Reisepässe mit Trump-Porträt zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten

Das US-Außenministerium gibt eine limitierte Sonderausgabe des Reisepasses heraus, die das Porträt von Präsident Donald Trump zeigt. Die Maßnahme wird kontrovers diskutiert und als Teil von Trumps Bemühungen gesehen, seine Präsenz in der Öffentlichkeit zu verstärken.

Ab dem 28. April 2026 können US-Bürger bei der Ausstellung neuer Reisepässe auf ein besonderes Detail stoßen: das Porträt von Präsident Donald Trump . Das US-Außenministerium hat eine limitierte Sonderausgabe des Reisepass es zum 250.

Jubiläum der Vereinigten Staaten veröffentlicht, die das offizielle Porträt Trumps aus seiner zweiten Amtszeit zeigt. Die Jubiläumsausgabe ist vorerst nur in der Hauptstadt Washington erhältlich, während andere Bundesstaaten weiterhin das klassische Passdesign verwenden. Das Außenministerium betont, dass die Sonderausgabe solange verfügbar ist, bis der Vorrat erschöpft ist. Online-Bestellungen und Ausgaben in anderen Regionen bleiben vom klassischen Design unberührt.

Trump, der sich in seiner zweiten Amtszeit besonders um die Präsentation seines Namens und Bildes bemüht, hat bereits mehrere Initiativen gestartet, um seine Präsenz in der Öffentlichkeit zu verstärken. Dazu gehören die „Trump Gold Card“, eine exklusive Kreditkarte, die für eine Million Dollar ein Visum mit Bleiberecht in den USA bietet, sowie sein Porträt auf der Jahreskarte für US-Nationalparks. Ein weiterer ungewöhnlicher Schritt ist die geplante Unterschrift des Präsidenten auf Dollar-Scheinen, was für einen amtierenden Präsidenten ein Novum darstellen würde.

Zudem ließ Trump das renommierte Kennedy Center in Washington in „Trump Kennedy Center“ umbenennen, um seinen Namen noch prominenter zu platzieren. Die Veröffentlichung des Trump-Porträts im Reisepass hat in den sozialen Medien kontroverse Reaktionen ausgelöst. Während einige Nutzer das als eine angemessene Würdigung des amtierenden Präsidenten sehen, kritisieren andere die Maßnahme als selbstverliebte Inszenierung, die an autokratische Regime erinnert.

Das Weiße Haus verteidigte die Entscheidung mit einem historischen Vergleich und veröffentlichte ein Foto einer Sonderkarte des Nahverkehrs in Washington aus dem Jahr 2009, die das Porträt von Präsident Barack Obama zeigte. Die Debatte spiegelt die tiefen politischen Gräben in den USA wider, die sich auch in symbolischen Gesten wie der Gestaltung von Reisepässen manifestieren





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