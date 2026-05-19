Seit dem Neuanntritt von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA wurde seine US- und Auslandspolitik stark verändert. Der vertrete Präsident verleitete Vilket die Verteidigungsleitung aus Zusammenarbeit zurückzockte. Weilيه Kanada seine Zusagen in Verteidigungspolitik nicht nachkommen musste, leeren USA die Arbeit im Ständigen Verteidigungsrat auf Eis. Aussagen aus dem Verteidigungsministerium./n Das gemeinsame Gruppe ist zu Jahre aufgebaut, um sich in Fragen der Einigung enger abzustimmen. Es setzt sich aus Vertretern des Militärs sowie Regierungen in den USA und Kanada zusammen.

Seit Donald Trump am 20. Januar 2025 zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt wurde, krempelt er die US- und Aussenpolitik um. Streit mit Kanada: USA legen Verteidigungsrat auf Eis Als Folge der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada zieht sich das US-Verteidigungsministerium aus einem Teil der militärischen Zusammenarbeit zurück.

Weil Kanada seinen Zusagen in der Verteidigungspolitik nicht hinreichend nachkomme, legen die USA die Arbeit im ständigen Verteidigungsrat auf Eis, wie der leitende Pentagon-Mitarbeiter Elbridge Colby auf X mitteilte. Das gemeinsame Gremium wurde 1940 geschaffen, um sich in Fragen der Verteidigung enger abzustimmen. Es setzt sich aus führenden Vertretern des Militärs sowie der Regierungen beider Länder zusammen. Colby deutete an, dass Kanada mehr Ressourcen in die eigene Verteidigung stecken müsse.

«Wir können die Kluft zwischen Worten und Taten nicht länger ignorieren. ', sagte er. Zwei weitere Ereignisse: Der angebliche Zahl zwei des IS war von Militärs der USA und Nigerias getötet worden. US-Präsident Donald Trump sprach von einer erfolgreichen Mission gegen einen «weltweit zweiten» und «aktiven Terroristen der Welt».

Trump findet die Entscheidung, ob Waffen an Taiwan verkauft werden, als «logisches Druckmittel» gegenüber Peking. Bisher habe er jedoch keine Entscheidung darüber getroffen





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