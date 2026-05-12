USA-Patriot-Bestellung für die Schweiz: Mehrkosten und Verzögerung

Die USA haben die Schweizer Regierung gebeten, die bereits bestellten Luftabwehrraketen vom Typ Patriot zu bezahlen, was zu höheren Kosten führt. Verteidigungsminister Martin Pfister erwägt nun, alternative europäische, asiatische oder israelische Abwehrsysteme zu beschaffen, um die Mehrkosten zu decken.

Später und teurer: Für die bestellten Luftabwehr raketen vom Typ Patriot wollen die USA mittlerweile doppelt so viel Geld wie ursprünglich vereinbart. Laut einem Medienbericht wird sich die Schweizer Bestellung von fünf Patriot- Luftabwehr systemen aus den USA weiter verteuern – auf bis zu 4,6 Milliarden Franken.

Der Preis für die von der Schweiz bestellten US-Luftabwehrraketen vom Typ Patriot wird sich voraussichtlich weiter erhöhen. Dies Demnach rechnet das Verteidigungsdepartement (VBS) inzwischen mit der Verdoppelung der ursprünglich taxierten Kosten auf insgesamt bis zu 4,6 Milliarden Franken. Die Mehrkosten sollen offenbar auch Thema bei der Bundesratssitzung am Mittwoch werden. Wie es weiter heisst, erwägt Verteidigungsminister Martin Pfister nun, auf alternative europäische, asiatische oder israelische Abwehrsysteme zurückzugreifen.

Rückmeldungen der Produzenten über Lieferzeiten und Kosten würden im Mai erwartet. Die Möglichkeit, die Patriot-Bestellung zu stornieren, stellte Pfister bereits im März auf einer Medienkonferenz in den Raum. Indessen verweist das Bundesamt für Rüstung Armasuisse weiterhin auf das ursprüngliche Projektvolumen von 2,3 Milliarden Franken. Es sei bislang nicht verändert worden und gelte deswegen noch immer.

Armasuisse stehe mit den USA in «intensivem Austausch». Die Luftabwehr ist für die Schweiz ein drängendes Thema. Seit dem Jahr 2000 verfügt die Armee nicht mehr über ein Langstrecken-Abwehrsystem. Deshalb wurden in den USA fünf Patriot-Systeme samt Munition und Ausrüstung bestellt – für 2,4 Milliarden Franken.

Die ersten Systeme hätten eigentlich in diesem Jahr eintreffen sollen. Wie im März bekannt wurde, dürfte sich die Lieferung aber wohl verschieben





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