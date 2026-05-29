USA, Kanada und Mexiko verhängen Einreiseverbote wegen Ebola-Ausbruch

Angesichts des Ebola-Ausbruchs in Zentralafrika haben die USA, Kanada und Mexiko für die Fussball-WM Einreiseverbote verhängt. Die drei Gastgeber-Länder haben sich auf gemeinsame Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit bei Reisen aus afrikanischen Regionen mit dem höchsten Ebola-Risiko geeinigt.

Angesichts der aktuellen Ebola-Ausbruch situation in Zentralafrika haben die USA , Kanada und Mexiko Schutzmaßnahmen für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 angekündigt. Die drei Gastgeberländer haben sich auf gemeinsame Massnahmen geeinigt, um die öffentliche Gesundheit bei Reisen aus den am höchsten gefährdeten afrikanischen Regionen zu schützen.

Die USA verhängen zunächst ein 30-tägiges Einreiseverbot für ausländische Reisende, die sich in den vergangenen 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo sowie im Südsudan aufgehalten haben. In Mexiko haben Fluggesellschaften wie Aeroméxico und Viva ähnliche Einreisebeschränkungen angekündigt, die in Mexiko sogar für 60 Tage in Kraft bleiben werden.

'Dieser koordinierte Ansatz zielt darauf ab, unsere Bürger und die Millionen von Besuchern, Fans, Athleten und Touristen, die zur Fifa Fussball-Weltmeisterschaft 2026 erwartet werden, zu schützen und gleichzeitig den Reise- und Warenverkehr über unsere Grenzen hinweg aufrechtzuerhalten', hiess es in dem gemeinsamen Statement der drei Regierungen. 'Die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen in der Region hat für uns höchste Priorität, während wir die Welt in Nordamerika willkommen heissen', hiess es weiter.

Der Osten der Demokratischen Republik Kongo und Teile von Uganda sind derzeit von einem Ausbruch des gefährlichen Ebola-Virus betroffen. Nach jüngsten Regierungsangaben gibt es in Kongo mehr als 1000 Verdachtsfälle und rund 250 Tote. Im östlichen Nachbarland Uganda sind die Zahlen deutlich geringer. Ebola-Fieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die durch Körperkontakt oder über Körperflüssigkeiten übertragen wird.

In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11'000 Menschen gestorben. Beim zweitschwersten Ausbruch von 2018 bis 2020 in den auch jetzt betroffenen Provinzen im Ostkongo starben rund 2300 Menschen. Der Ausbruch des seltenen Bundibugyo-Typs des Ebola-Virus, gegen den es weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt, macht die Lage besonders schwierig





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