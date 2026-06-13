USA haben einen Angriff auf den Bandenboss 'Niño Guerrero' verübt

Die USA haben einen Angriff auf den berüchtigten Bandenboss 'Niño Guerrero' verübt. Der Anführer der Bande 'Tren de Aragua' war in den USA bereits angeklagt und stand auf der Fahndungsliste. Die USA werfen der Bande den Schmuggel von Drogen in die USA vor und sehen sie als Terrororganisation.

Die USA hätten einen schnellen und tödlichen Angriff auf den berüchtigten Bandenboss verübt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigte den Einsatz von letzter Woche in Venezuela. Die Bande 'Tren de Aragua' gilt in den USA als Terrororganisation.

Der getötete Anführer war unter dem Namen 'Niño Guerrero' bekannt und in den USA bereits angeklagt - unter anderem wegen organisierter Kriminalität und Terrorunterstützung. Das US-Aussenministerium hatte eine Belohnung von bis zu fünf Millionen Dollar für Hinweise zu seiner Festnahme ausgesetzt. Trump wirft der Bande den Schmuggel von Drogen in die USA vor. So hat das US-Militär wiederholt mutmassliche Drogenboote angegriffen.

Immer wieder machte Trump die Bande dafür verantwortlich, die Ursache für die Gewalt und den illegalen Drogenhandel zu sein. Entgegen der Einschätzung des US-Geheimdiensts wiederholte Trump zudem die Behauptung, dass 'Tren de Aragua' unter der Kontrolle des früheren venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro operiert habe. US-Spezialkräfte hatten Maduro im Januar in einer Militäraktion in Venezuela gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm wegen angeblicher Verwicklungen in den Drogenhandel der Prozess gemacht wird





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