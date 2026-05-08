USA greifen Ziele im Iran an – Waffenruhe wackelt erneut

Die USA und der Iran haben sich erneut gegenseitig angegriffen, was die fragile Waffenruhe zwischen den beiden Ländern auf eine harte Probe stellt. US-Präsident Donald Trump fordert den Iran unter Drohungen auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen, während die Spannungen in der Region weiter hoch bleiben.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalieren erneut, nachdem beide Seiten sich gegenseitig angegriffen haben. Das US-Militär hat als Reaktion auf iranische Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormuz Ziele in der Islamischen Republik angegriffen.

Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der US-Streitkräfte, Centcom, teilte dies auf der Plattform X mit. Das iranische Militär warf den USA vor, damit die ohnehin fragile Waffenruhe verletzt zu haben. Kurz darauf meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Abwehr neuer iranischer Angriffe. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran erneut unter Drohungen auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen.

Die seit einigen Wochen geltende Waffenruhe wird erneut auf eine harte Probe gestellt. Laut Centcom wehrten US-Streitkräfte unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung, als Lenkwaffenzerstörer der US-Marine am 7. Mai die Straße von Hormuz in Richtung Golf von Oman durchquerten. Iranische Streitkräfte feuerten mehrere Raketen ab und setzten Drohnen sowie kleine Boote ein, als die drei US-Schiffe die Meerenge passierten.

Es wurden keine US-Einheiten getroffen. Das US-Militär neutralisierte die Bedrohungen und griff iranische Militäreinrichtungen an. Es werde keine Eskalation angestrebt, man werde jedoch die US-Streitkräfte schützen. Das iranische Militär warf den USA nach den jüngsten Angriffen vor, die von Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängerte Waffenruhe verletzt zu haben.

Das US-Militär habe einen iranischen Öltanker angegriffen, der von den Küstengewässern Irans in Richtung Straße von Hormuz unterwegs gewesen sei, zitierte der regierungstreue Sender Press TV das iranische Hauptquartier Khatam al-Anbiya. Qeshm ist die größte Insel in der Straße von Hormuz. Der Zipfel von Qeshm ist auf einer Satellitenaufnahme ganz links im Bild zu sehen.

Das iranische Militär hielt den USA laut Press TV weiter vor, zugleich mit Unterstützung regionaler Länder Luftangriffe auf zivile Gebiete entlang der Küste und auf der in der Straße von Hormuz gelegenen Insel Qeshm durchgeführt zu haben. Die iranischen Streitkräfte hätten umgehend reagiert und US-Militärschiffe östlich der Straße von Hormuz angegriffen. Am frühen Freitagmorgen meldeten die Emirate neue Angriffe. Die Luftverteidigung wehre derzeit Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran ab, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Emirate waren am Montag und Dienstag erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen worden. Die iranischen Streitkräfte hatten ihren Angriff als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormuz bezeichnet, die Trump dann am Dienstag wieder aussetzte. Die Spannungen sind jedoch nach wie vor hoch. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass bald eine Einigung mit der Führung in Teheran erreicht werden könnte, um den Krieg zu beenden.

Trump hatte dem Sender in einem Telefoninterview gesagt, die Waffenruhe laufe, sie gelte. Die Angriffe auf den Iran verglich er mit einer kleinen, spielerischen Ohrfeige. Vor Journalisten sagte Trump wenig später, es werde offensichtlich sein, wenn die Waffenruhe nicht mehr gelte. Dann würde aus dem Iran viel Rauch aufsteigen – eine Anspielung auf ein bereits mehrfach von Trump angedrohtes massives Bombardement.

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran nähern sich einem entscheidenden Punkt. Trump hatte gesagt, die Gespräche liefen sehr gut, er halte einen Deal in den kommenden Tagen für möglich. Auch am Donnerstagabend äußerte er sich erneut optimistisch. Der Iran hatte allerdings Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurückgewiesen.

Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft, hieß es. Man werde den pakistanischen Vermittlern eine Antwort dazu übergeben. Derzeit wartet das Weiße Haus laut Medienberichten auf eine Reaktion Irans auf eine einseitige Absichtserklärung mit 14 Punkten. Ziel ist es dabei unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden.

Diskutiert werden demnach auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormuz. Zudem soll eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm geschaffen werden





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Waffenruhe Angriffe Strasse Von Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Ticker: USA und Iran stehen kurz vor Deal zu KriegsendeDie USA erklären die Operation «Epic Fury» für abgeschlossen und pausieren den Einsatz für die Hormus-Durchfahrt. Alles Neue gibt es hier im Ticker.

Read more »

USA und Iran beschiessen sich in Strasse von HormusTrotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Strasse von Hormus beschossen. Zudem griff das US-Militär einzelne Ziele im Iran an.

Read more »

USA und Iran: Waffenruhe auf harte Probe gestellt – neue Angriffe in der Straße von HormusNach iranischen Angriffen auf US-Schiffe hat das US-Militär mit Vergeltungsschlägen reagiert. Die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran steht erneut unter Druck, während die Spannungen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus eskalieren.

Read more »

USA und Iran eskalieren erneut – Waffenruhe auf dem PrüfstandNach iranischen Angriffen auf US-Zerstörer in der Straße von Hormuz hat das US-Militär mit Vergeltungsschlägen reagiert. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird erneut auf eine harte Probe gestellt, während beide Seiten sich gegenseitig vorwerfen, die fragile Vereinbarung verletzt zu haben. US-Präsident Donald Trump fordert den Iran erneut auf, schnell eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen, während die Spannungen in der Region weiterhin hoch bleiben.

Read more »