USA greifen Iran an: Eskalation im Nahen Osten und Drohungen gegen US-Stützpunkte

Spannungen zwischen USA und Iran eskalieren nach Angriffen am 28. Februar 2026. Moskau soll vermitteln, während Trump keine Verhandlungen sucht und Militärs mit langem Einsatz rechnen.

Die Spannungen im Nahen Osten haben am 28. Februar 2026 eine neue, gefährliche Dimension erreicht, als die USA und Israel den Iran gemeinsam angegriffen haben. Seit diesem Datum sind Kampfhandlungen in mehr als einem Dutzend Ländern der Region ausgebrochen, die sich hauptsächlich durch Raketen- und Drohnenbeschuss aus iranischer Richtung äußern. Diese militärische Konfrontation hat die Stabilität in der gesamten Region erheblich erschüttert und zu einer massiven Eskalation zwischen den involvierten Mächten geführt.

Erster Angriff auf US-Basis in Bahrain

Am frühen Freitagmorgen gab der Iran bekannt, eine US-Militäreinrichtung auf der Insel Bahrain angegriffen zu haben. Dieser Schritt wird von Teheran als direkte Vergeltung für einen angeblichen amerikanischen Angriff auf iranisches Territorium bezeichnet. Es handelt sich hierbei um den ersten Versuch des Iran seit mehr als zwei Monaten, eine US-militärische Einrichtung in einem Golfstaat direkt zu attackieren, wie Berichte von CNN bestätigen. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) bestätigte später am selben Tag, dass amerikanische Streitkräfte zwei iranische Drohnen abgschossen hätten, die in Richtung Bahrain gestartet waren. Wichtig ist festzuhalten, dass es nach offiziellen Angaben weder Verletzte noch Sachschäden an der US-Einrichtung gab.

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Vermittlungsversuch über Moskau und Kreml-Besuch

Parallel zu den militärischen Auseinandersetzungen gibt es diplomatische Anläufe, die durch die Beteiligung Russlands eine neue Wendung nehmen. Das US-Parlament hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Unterstützung bei der Anbahnung direkter Gespräche mit Teheran gebeten. US-Vertreter sollen Putin bei einem Besuch in Moskau aufgefordert haben, auf die iranische Führung einzuwirken, damit sie direkten Verhandlungen zustimmt. Mohammed Bagher Ghalibaf, der Parlamentspräsident des Iran und Chefunterhändler, betonte in einem Interview des Senders Al Jazeera, dass Russland ein enger Freund und strategischer Partner des Irans sei. Er verwies dabei auf den Besuch von Mohsen Resai, dem Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, im Kreml vor einer Woche, bei dem die iranischen Positionen dargelegt wurden.

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Trump lehnt Abkommen ab und droht mit Dauer-Einsatz

US-Präsident Donald Trump sieht im aktuellen Konflikt mit dem Iran keinerlei Notwendigkeit, eine diplomatische Vereinbarung auszuhandeln. Am Donnerstag erklärte Trump auf seinem Online-Dienst Truth Social, dass die USA kein Abkommen mit dem Iran benötigten, da die Tage der Verhandlungen schon lange vorbei seien. Er verwies darauf, dass die USA das Geld des Iran sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus besitzen. Trotz dieser harten Rhetorik deutet sich ein langer Einsatz an. Am Montag, dem 9. November, trafen sich Navy-Kommandeure mit 500 Familienangehörigen der Matrosen des Flugzeugträgers USS George W. Bush. Die Führungskräfte der Navy rieten den Familien, sich auf den schlimmsten Fall eines 12-monatigen Einsatzes einzustellen. Admiral Karl Thomas, Kommandeur des U.S. Fleet Forces Command, erklärte, der Iran verfüge über eine große Anzahl von Drohnen und habe gelernt, Schiffe mit Angriffen zu überschütten, was eine schwere Aufgabe für die Matrosen darstelle.

Iranische Warnungen vor globalen Ziele und Bedingungen

Die iranische Führung reagiert auf die US-Politik mit massiven Drohungen. Mohsen Resai, der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, warnte die USA auf der Plattform X vor neuen Angriffen. Er erklärte, jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt sei - von Westasien bis Europa -, werde ein legitimes Ziel für tödliche Angriffe des Irans sein. Es gebe dann keine sichere Entfernung oder Immunität mehr. Ghalibaf fügte hinzu, dass sein Land entschlossen sei, den Zustand, den er als weder Krieg noch Frieden beschreibt, zu überwinden. Dies geschehe nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich, solange die USA den Ball nicht im Sand vergraben. Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit der Iran die Straße von Hormus öffnet und Verhandlungen aufnimmt.