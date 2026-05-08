USA fordern Iran auf, Narges Mohammadi aus dem Gefängnis zu lassen

Die USA rufen den Iran auf, die iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi sofort aus dem Gefängnis zu lassen, weil sie in kritischem Zustand und mit unzureichender medizinischer Versorgung inhaftiert ist. Das iranische Regime habe Mohammadi eingesperrt, weil sie ihre Stimme erhoben hat.

Die USA fordern den Iran auf, die schwer erkrankte iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi sofort aus dem Gefängnis freizulassen. Die zuständige Spitzenbeamte Riley Barnes auf der Plattform X hat mitgeteilt, sie befindet sich nun in kritischem Zustand und erhält eine völlig unzureichende medizinische Versorgung.

Das iranische Regime hat Mohammadi eingesperrt, weil sie ihre Stimme erhoben hat – weil sie im Namen des iranischen Volkes und seiner Hoffnungen auf ein besseres Leben gesprochen hat. Sie ist im Zentralgefängnis der Stadt Sandschan im Nordwesten des Irans inhaftiert und wird zurzeit in einem Krankenhaus behandelt. Nach Angaben aus ihrem Umfeld wurde Mohammadi wegen akuter Herzprobleme auf eine Intensivstation verlegt





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