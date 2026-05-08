USA fordern Freilassung der schwer erkrankten Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi

Die USA haben den Iran aufgefordert, die schwer erkrankte Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi unverzüglich aus dem Gefängnis freizulassen. Die 54-Jährige befindet sich in einem kritischen Zustand und erhält unzureichende medizinische Versorgung. Die internationale Gemeinschaft übt Druck auf das iranische Regime aus, um ihre Freilassung zu erreichen.

Die USA haben den Iran aufgefordert, die schwer erkrankte iranische Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreis trägerin Narges Mohammadi unverzüglich aus dem Gefängnis freizulassen. Die 54-jährige Aktivistin, die seit Jahren für ihre Arbeit gegen die Unterdrückung von Frauen und die Todesstrafe im Iran inhaftiert ist, befindet sich in einem kritischen Zustand und erhält nach Angaben von Unterstützern eine völlig unzureichende medizinische Versorgung.

Der im US-Außenministerium für Menschenrechte zuständige Spitzenbeamte Riley Barnes betonte auf der Plattform X, dass die Welt die Situation genau beobachte und forderte, dass Mohammadi die dringend benötigte Behandlung erhalten müsse. Er kritisierte das iranische Regime dafür, dass es Mohammadi eingesperrt habe, weil sie ihre Stimme für die Rechte des iranischen Volkes erhoben habe. Mohammadi, die 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, ist derzeit im Zentralgefängnis der Stadt Sandschan im Nordwesten des Irans inhaftiert und wird in einem Krankenhaus behandelt.

Nach Angaben aus ihrem Umfeld wurde sie wegen akuter Herzprobleme auf eine Intensivstation verlegt. Anfang Februar wurde sie erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt, weil sie angeblich an einer Verschwörung beteiligt war und propagandistische Aktivitäten durchgeführt habe.

Zudem wurde ihr ein zweijähriges Ausreiseverbot auferlegt. Die internationale Gemeinschaft hat sich in den letzten Tagen verstärkt für die Freilassung von Mohammadi eingesetzt, da ihr Gesundheitszustand sich weiter verschlechtert. Menschenrechtsorganisationen und Politiker aus verschiedenen Ländern haben sich der Forderung der USA angeschlossen und das iranische Regime aufgefordert, die medizinische Versorgung der Aktivistin sicherzustellen und sie aus humanitären Gründen freizulassen.

Die Situation von Mohammadi ist ein Beispiel für die anhaltende Unterdrückung von Menschenrechtsaktivisten im Iran, die trotz internationaler Kritik und Druck weiterhin fortgesetzt wird





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