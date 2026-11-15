Massiver Ausfall von Microsoft-Diensten und ein technisches Problem bei der FAA führen zum Flugstopp in den USA. Details zu den Ursachen und Reaktionen.

Ein massiver Ausfall bei Microsoft und ein technisches Problem bei der US-Luftfahrtbehörde FAA lösten am Freitag ein enormes Chaos im nordamerikanischen Luftverkehr aus. Der über vierstündige, landesweite Flugstopp traf Tausende Reisende und führte zu erheblichen Verzögerungen im Transportwesen. Gleichzeitig sorgten die Störungen für eine Flut von Verschwörungstheorien in den sozialen Medien und verstärkten das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber staatlichen Institutionen.

Technische Ursachen der Systemausfälle

Offizielle Stellen erklärten, dass ein technisches Upgrade am nationalen Flugsicherungssystem die veraltete Infrastruktur überlastet habe. Dies führte zu Lücken in der Kommunikation und bei der Radarüberwachung, was den mehr als vierstündigen Stopp des Luftverkehrs verursachte. Beide Behörden betonten, es gäbe keine Hinweise auf vorsätzliche Sabotage oder Cyberangriffe.

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Bei Microsoft trat die Störung auf, als sich ein Problem aus einem früheren Upgrade der Netzwerkkapazität nach einer kürzlich vorgenommenen Netzwerkänderung zeigte. Am Samstag erklärte das Technologieunternehmen, seine Dienste seien wieder vollständig verfügbar. Die Ausfälle erschwerten Millionen von Beschäftigten die Arbeit, schützten sie aber teilweise auch vor der üblichen digitalen Überlastung.

Reaktionen der Betroffenen und Öffentlichkeit

Chuck Amasio aus New Jersey verbrachte die Nacht in einem Hotel, nachdem sein Flug ab Newark gestrichen wurde. Er versuchte am Samstagmorgen erneut, sein Glück und bemerkte die seltsamen Umstände. Er zog Parallelen zu hybriden Kriegsführungen, die Infrastruktur lahmlegen, anstatt Bomben einzusetzen. Für ihn warfen die Ereignisse wichtige Fragen zur Resilienz auf.

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Maxine Gustafson aus Minneapolis war mit Kolleginnen auf einer Fortbildung in Chicago. Nach der Absage ihres Rückflugs mietete die Gruppe einen Leihwagen. Die 34-Jährige erklärte, die Ereignisse lösten bei ihr Angst und Hilflosigkeit aus. Sie fragte sich, ob es sich um einen Cyberangriff handeln könnte, über den Menschen keine Kontrolle hätten.

Verschwörungstheorien und politische Forderungen

Tori Perkins aus San Diego äusserte am Samstag Zweifel an den offiziellen Erklärungen der Regierung. Sie bezweifelte, was ihr gesagt wurde, da viele unterschiedliche Dinge behauptet würden. Sie fand es wenig überraschend, dass Verkehrsminister Sean Duffy am Freitag um zusätzliche Mittel in Höhe von Dutzenden Milliarden Dollar bat, um das notorisch veraltete Flugsicherungssystem zu modernisieren.

Auch Stephen King lieferte auf der Plattform X seine eigene Erklärung für die Vorkommnisse. Er schrieb, die Ausserirdischen seien gelandet und wollten keine weltweite Panik auslösen. Diese Sichtweise spiegelt die breiten Ängste in Amerika wider, die in dieser Woche besonders deutlich wurden. Neben dem Technik-Chaos gab es weitere Vorkommnisse wie ein kentertes Kreuzfahrtschiff in New Orleans.

Ausblick und Modernisierung der Infrastruktur

Nachdem der Kongress Mittel in Höhe von 12,5 Milliarden Dollar bewilligt hatte, ersetzte die FAA bereits Kupferkabel durch Glasfaser. Das Weisse Haus dringt auf weitere 30 Milliarden Dollar, um die Arbeiten abzuschliessen. Die Modernisierung begann im vergangenen Jahr und soll die veraltete Ausrüstung langfristig ersetzen.

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Caroline Ruiz am Flughafen von Newark schlief neben einem Heizungsschacht und wartete auf eine versprochene Mahlzeit. Sie sei an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von der Technik im Stich gelassen worden. Ein Ausfall diene ihr jedoch als freier Tag, da sie dadurch Zeitgewinn hatte. Die Unsicherheit über die Ursachen bleibt gross.