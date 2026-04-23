USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in den Kongo

Die US-Regierung verhandelt mit der Demokratischen Republik Kongo über die Umsiedlung von über 1000 afghanischen Ortskräften, die auf einer Militärbasis in Katar ausharren. Die Entscheidung stösst auf Kritik aufgrund der humanitären Lage im Kongo.

Bericht: USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in die Demokratische Republik Kongo Die US-Regierung befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Zukunft von über 1000 afghanischen Ortskräften und ihren Familien, die sich derzeit auf der Militärbasis Camp As-Sayliyah in Katar aufhalten.

Diese Personen, die während des zwei Jahrzehnte langen Einsatzes in Afghanistan eng mit dem US-Militär zusammengearbeitet haben – darunter Dolmetscher und Mitarbeiter von Spezialeinheiten – befinden sich in einer prekären Situation, da die Optionen für ihre dauerhafte Umsiedlung begrenzt sind. Die Organisation #AfghanEvac, die sich vehement für die Ansiedlung dieser Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten einsetzt, hat öffentlich gemacht, dass Verhandlungen mit der Demokratischen Republik Kongo geführt werden.

Das US-Aussenministerium bestätigte die Suche nach einem Drittland, vermied es jedoch, den Kongo namentlich zu nennen. Die Situation ist besonders brisant, da die Betroffenen seit über einem Jahr in einer Art Schwebezustand auf der US-Basis in Doha ausharren, ohne eine klare Perspektive für ihre Zukunft zu haben. Unter ihnen befinden sich auch die unmittelbaren Familienangehörigen von mehr als 150 US-Militärangehörigen, was die moralische Verpflichtung der USA, für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu sorgen, noch verstärkt.

Die Erwägung des Kongos als Umsiedlungsort stösst auf erhebliche Kritik. Shawn VanDiver, ein Marineveteran und Leiter von #AfghanEvac, äusserte sich besorgt und betonte, dass die Bezeichnung einer solchen Entscheidung als «freiwillig» irreführend sei, wenn die einzige Alternative die Rückkehr nach Afghanistan und die damit verbundene Gefahr von Vergeltung oder Tod durch die Taliban darstelle. Die Rückkehr nach Afghanistan wäre für diese Personen gleichbedeutend mit einem Todesurteil, da ihre Zusammenarbeit mit den USA sie zu Zielscheiben für Repressalien macht.

Die Gespräche über die Umsiedlung in den Kongo erfolgen mehr als ein Jahr nachdem Präsident Donald Trump das Umsiedlungsprogramm für Afghanen, das von seinem Vorgänger ins Leben gerufen wurde, im Rahmen einer umfassenderen Verschärfung der Einwanderungspolitik ausgesetzt hatte. Diese Entscheidung hat die Situation der afghanischen Ortskräfte und ihrer Familien erheblich verschärft und zu der aktuellen humanitären Krise geführt.

Jon Finer, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater unter Präsident Joe Biden, räumte ein, dass die Basis in Doha ursprünglich nur als Transitplattform konzipiert war und nicht für eine langfristige Unterbringung von Familien ausgelegt ist. Er und andere ehemalige US-Regierungsvertreter warnten zudem vor den Risiken, Afghanen im Kongo anzusiedeln, da das Land mit einer der schwersten humanitären Krisen der Welt konfrontiert ist.

Die Demokratische Republik Kongo ist seit Jahrzehnten von Konflikten und Instabilität geprägt, insbesondere im Osten des Landes, wo Regierungstruppen und von Ruanda unterstützte Rebellenkämpfe austragen. Die humanitäre Lage ist katastrophal, und die Grundversorgung der Bevölkerung ist nicht gewährleistet. Die kongolesischen Behörden haben sich bisher nicht zu den laufenden Verhandlungen geäussert.

Es ist bekannt, dass der Kongo im Rahmen umstrittener Vereinbarungen mit der Trump-Regierung Millionenbeträge erhalten hat, um Migranten aufzunehmen, die aus den USA in andere Länder als ihre Herkunftsstaaten abgeschoben wurden. Diese Vereinbarungen werfen Fragen nach der Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards auf und unterstreichen die Komplexität der Situation.

Die Entscheidung, afghanische Ortskräfte in den Kongo zu verlegen, würde nicht nur die Betroffenen einem erheblichen Risiko aussetzen, sondern auch die Glaubwürdigkeit der USA in Bezug auf ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Verbündeten und Mitarbeitern untergraben. Die Suche nach einer dauerhaften und sicheren Lösung für die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien bleibt eine dringende Aufgabe, die eine umfassende und humanitäre Herangehensweise erfordert.

Die Organisation #AfghanEvac fordert weiterhin die Umsiedlung der Betroffenen in den Vereinigten Staaten, wo sie ein neues Leben in Sicherheit und Würde beginnen könnten





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