USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in den Kongo

Die US-Regierung verhandelt mit der Demokratischen Republik Kongo über die Umsiedlung von über 1000 afghanischen Ortskräften, die auf einer Militärbasis in Katar ausharren. Die Entscheidung ist umstritten, da der Kongo mit einer schweren humanitären Krise konfrontiert ist.

Bericht: USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in die Demokratische Republik Kongo Die US-Regierung befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Zukunft von über 1000 afghanischen Staatsbürgern, die seit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan auf der Militärbasis Camp As-Sayliyah in Katar ausharren.

Diese Personen, die eng mit dem US-Militär zusammengearbeitet haben, darunter Dolmetscher und Mitarbeiter von Spezialeinheiten, sowie ihre Familienangehörigen, befinden sich in einer prekären Situation. Die Optionen für ihre Umsiedlung sind begrenzt und mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Die Organisation #AfghanEvac, die sich vehement für die Umsiedlung afghanischer Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten einsetzt, hat öffentlich gemacht, dass Verhandlungen mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo geführt werden.

Das US-Aussenministerium bestätigte die Suche nach Drittlandlösungen, vermied es jedoch, den Kongo namentlich zu nennen. Die Situation in Katar ist für die Betroffenen äußerst belastend. Die Basis war ursprünglich als reine Transitstelle konzipiert und ist keineswegs auf eine langfristige Unterbringung von Familien ausgelegt. Die monatelange, wenn nicht sogar jahrelange Ungewissheit und die fehlende Perspektive stellen eine erhebliche psychische und physische Belastung dar.

Die Überlegung, die afghanischen Ortskräfte in den Kongo zu verlegen, stösst auf Kritik. Shawn VanDiver, ein Marineveteran und Leiter von #AfghanEvac, äusserte sich besorgt über die Bezeichnung der Entscheidung als «freiwillig», wenn die einzige Alternative die Rückkehr nach Afghanistan und die damit verbundene Gefahr von Vergeltung durch die Taliban darstellt. Eine Rückkehr nach Afghanistan würde für die Betroffenen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod oder eine brutale Unterdrückung bedeuten, da sie während des 20-jährigen Krieges mit den USA kooperiert haben.

Die Gespräche über die Umsiedlung in den Kongo erfolgen mehr als ein Jahr nachdem Präsident Donald Trump das von seinem Vorgänger ins Leben gerufene Umsiedlungsprogramm für Afghanen ausgesetzt hatte. Diese Entscheidung war Teil einer umfassenderen Verschärfung der US-Einwanderungspolitik. Jon Finer, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater unter Präsident Joe Biden, betonte, dass die Basis in Doha nie für eine langfristige Unterbringung von Familien vorgesehen war. Er und andere ehemalige Regierungsvertreter äusserten zudem Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Lebensbedingungen im Kongo.

Die Demokratische Republik Kongo befindet sich seit Jahrzehnten in einer tiefgreifenden humanitären Krise. Insbesondere im Osten des Landes kommt es zu anhaltenden Konflikten zwischen Regierungstruppen und von Ruanda unterstützten Rebellengruppen. Die Vereinten Nationen stufen die Situation als eine der schwersten humanitären Krisen weltweit ein. Die kongolesischen Behörden haben sich bisher nicht öffentlich zu den Verhandlungen geäussert.

Es ist bekannt, dass der Kongo im Rahmen umstrittener Vereinbarungen mit der Trump-Regierung finanzielle Mittel erhalten hat, um Migranten aufzunehmen, die aus den USA in andere Länder als ihre Herkunftsländer abgeschoben wurden. Diese Vereinbarungen sind kritisch betrachtet worden, da sie die Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen auf andere Länder abwälzen. Die Entscheidung, afghanische Ortskräfte in den Kongo zu verlegen, wirft daher sowohl humanitäre als auch politische Fragen auf.

Die Suche nach einer sicheren und würdigen Zukunft für diese Menschen bleibt eine grosse Herausforderung für die US-Regierung





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