USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in den Kongo

Die US-Regierung verhandelt mit der Demokratischen Republik Kongo über die Umsiedlung von über 1000 afghanischen Ortskräften, die auf einer Militärbasis in Katar ausharren. Die Entscheidung ist umstritten, da der Kongo selbst mit einer schweren humanitären Krise konfrontiert ist.

Bericht: USA erwägen Umsiedlung afghanischer Ortskräfte in die Demokratische Republik Kongo Die US-Regierung befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Zukunft von über 1000 afghanischen Ortskräfte n und ihren Familien, die sich derzeit auf der Militärbasis Camp As-Sayliyah in Katar aufhalten.

Diese Personen, die während des zwei Jahrzehnte langen Einsatzes in Afghanistan eng mit dem US-Militär zusammengearbeitet haben – darunter Dolmetscher und Mitarbeiter von Spezialeinheiten – befinden sich in einer prekären Situation, da die Optionen für ihre dauerhafte Umsiedlung begrenzt sind. Die Organisation #AfghanEvac, die sich vehement für die Umsiedlung afghanischer Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten einsetzt, hat öffentlich gemacht, dass Verhandlungen mit der Demokratischen Republik Kongo geführt werden, um diese Gruppe aufzunehmen.

Das US-Aussenministerium bestätigte die Suche nach Drittlandlösungen, vermied es jedoch, den Kongo namentlich zu nennen. Die Situation ist besonders brisant, da die Betroffenen seit über einem Jahr in einer Art Schwebezustand auf der US-Basis verharren, ohne eine klare Perspektive für ihre Zukunft. Die Basis war ursprünglich als reine Transitstelle konzipiert und nicht für eine langfristige Unterbringung von Familien vorgesehen. Die anhaltende Ungewissheit und die beengten Verhältnisse stellen eine erhebliche Belastung für die Betroffenen dar.

Die Überlegung, die afghanischen Ortskräfte in den Kongo zu verlegen, ist mit erheblichen Bedenken verbunden. Shawn VanDiver, ein Marineveteran und Leiter von #AfghanEvac, kritisiert die Darstellung der Entscheidung als «freiwillig», wenn die einzige Alternative die Rückkehr nach Afghanistan unter Taliban-Herrschaft darstellt. Eine Rückkehr würde für die Betroffenen und ihre Familien massive Risiken bedeuten, einschließlich Vergeltungsmassnahmen und potenzieller Todesstrafe aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit den USA.

Die Gespräche über die Umsiedlung in den Kongo erfolgen mehr als ein Jahr nachdem die Trump-Administration das Umsiedlungsprogramm für Afghanen, das von ihrem Vorgänger ins Leben gerufen wurde, im Zuge einer Verschärfung der Einwanderungspolitik ausgesetzt hatte. Diese Entscheidung hat die Situation der afghanischen Ortskräfte erheblich verschärft und zu der aktuellen humanitären Krise geführt.

Jon Finer, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater unter Präsident Biden, betonte, dass die Basis in Doha nie für eine langfristige Unterbringung konzipiert war und die derzeitige Situation untragbar sei. Er und andere ehemalige Regierungsvertreter äusserten jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und der Lebensbedingungen im Kongo. Die Demokratische Republik Kongo steht selbst vor einer der schwersten humanitären Krisen der Welt, mit anhaltenden Konflikten im Osten des Landes zwischen Regierungstruppen und von Ruanda unterstützten Rebellen.

Die Vereinten Nationen warnen vor einer katastrophalen Lage und fordern dringend humanitäre Hilfe. Die kongolesischen Behörden haben sich bisher nicht zu den laufenden Verhandlungen geäussert. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kongo bereits im Rahmen umstrittener Vereinbarungen mit der Trump-Regierung Millionenbeträge erhalten hat, um Migranten aufzunehmen, die aus den USA in andere Länder als ihre Herkunftsstaaten abgeschoben wurden. Diese Vereinbarungen wurden von Kritikern als Versuch kritisiert, die Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten auf andere Länder abzuwälzen.

Die Entscheidung, afghanische Ortskräfte in den Kongo zu verlegen, wirft daher nicht nur humanitäre Fragen auf, sondern auch Fragen nach der moralischen Verantwortung der USA gegenüber den Menschen, die ihnen während des Krieges in Afghanistan geholfen haben. Die Suche nach einer dauerhaften und sicheren Lösung für diese Menschen bleibt eine dringende Aufgabe, die eine umfassende und nachhaltige Strategie erfordert





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