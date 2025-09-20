USA erhöhen Gebühr für Arbeitsvisa drastisch – Auswirkungen auf Tech-Branche erwartet

Die USA planen eine drastische Erhöhung der Gebühren für bestimmte Arbeitsvisa, was zu erheblichen Auswirkungen auf die Tech-Branche führen könnte. Die Maßnahme zielt darauf ab, ausländische Spitzenkräfte fernzuhalten und stößt auf gemischte Reaktionen.

Die Vereinigten Staaten planen, die Gebühr für bestimmte Arbeitsvisa ab sofort drastisch zu erhöhen, und zwar auf 100.000 Dollar pro Jahr. Diese Maßnahme zielt darauf ab, ausländische Spitzenkräfte von US-Technologieunternehmen fernzuhalten. US-Präsident Donald Trump hat am Freitag eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Laut US-Handelsminister Howard Lutnick solle die Änderung für die sogenannten H-1B - Arbeitsvisa bereits ab dem darauffolgenden Sonntag in Kraft treten.

Die Ankündigung hat weitreichende Implikationen für den US-Technologiesektor, der in hohem Maße auf qualifizierte Arbeitskräfte aus Ländern wie Indien und China angewiesen ist. Die neue Regelung könnte Auswirkungen auf bestehende H-1B-Visainhaber haben, die sich derzeit in den USA aufhalten, und ihnen möglicherweise nahelegen, in den USA zu verbleiben oder schnell zurückzukehren.\Die drastische Erhöhung der Visagebühren erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Einwanderungspolitik der Trump-Administration bereits im Fokus steht. Seit seinem Amtsantritt im Januar hatte Trump umfassende Maßnahmen gegen die Einwanderung ergriffen und auch einige Formen der legalen Einwanderung eingeschränkt. Die Änderung der H-1B-Visa stellt einen der bisher aufsehenerregendsten Versuche dar, die befristeten Arbeitsvisa zu überarbeiten. Kritiker des H-1B-Programms, darunter US-Bürger, die in der Tech-Branche arbeiten, argumentieren, dass es Unternehmen erlaubt, Löhne zu drücken und amerikanische Arbeitskräfte zu verdrängen, die die Jobs ebenfalls ausführen könnten. Auf der anderen Seite argumentieren Befürworter wie Elon Musk, ein ehemaliger Trump-Verbündeter, dass das Programm hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Land bringt, was wichtig sei, um Talentlücken zu schließen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten. Die Reaktionen aus der Tech-Industrie sind gemischt, wobei Unternehmen vor potenziellen negativen Auswirkungen auf ihre Fähigkeit, die besten Talente anzuziehen, warnen. Die neuen Gebühren könnten dazu führen, dass Unternehmen Arbeitsplätze ins Ausland verlagern und die Innovationskraft der USA gefährden.\Die Einführung der erhöhten Gebühren könnte für Unternehmen erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Analysten gehen davon aus, dass die zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe betragen könnten, was insbesondere kleinere Unternehmen und Start-ups treffen könnte. Die Visagebühren werden in der Regel von den Arbeitgebern getragen, und die H-1B-Visa werden für einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren genehmigt. Die Entscheidung wirft Fragen nach der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft auf, da die Fähigkeit, die besten Talente anzuziehen und zu halten, entscheidend für Innovation und Wachstum ist. Der Schritt könnte möglicherweise dazu führen, dass die USA ihren Vorsprung in der Technologiebranche verlieren und Innovation gegen kurzsichtigen Protektionismus eintauschen. Die Regierung behauptet, dass grosse Unternehmen die neue Gebühr unterstützen, doch es bestehen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem der Technologiebranche und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten. In den USA hat sich die Zahl ausländischer Arbeitskräfte im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zwischen 2000 und 2019 auf fast 2,5 Millionen mehr als verdoppelt, während die Gesamtbeschäftigung bei MINT in der Zeit nur um 44,5 Prozent stieg





