USA erhöhen Druck auf Kuba mit Sanktionen

Die Spannungen zwischen den USA und Kuba nehmen weiter zu. Das Verteidigungsministerium, die Komitees zur Verteidigung der Revolution (CDR) und andere Organisationen wurden von den USA sanktioniert.

Die Spannungen zwischen den USA und Kuba nehmen weiter zu. Das Verteidigungsministerium, die Komitees zur Verteidigung der Revolution (CDR) und andere Organisationen wurden von den USA sanktioniert.

Präsident Miguel Díaz-Canel bezeichnete die US-Regierung als aggressiv und kündigte Widerstand an. US-Aussenminister Marco Rubio wirft Kuba Unterstützung von Terrorismus vor. Die USA würden 'radikale marxistische Regime' nicht länger in ihrer Hemisphäre tolerieren. Die Spannungen mit Kuba nahmen unter US-Präsident Donald Trump weiter zu.

So verhängte er eine Ölblockade gegen den Inselstaat, was zu Treibstoffknappheit und wiederholten Stromausfällen in Kuba führt. Zuletzt hatte Trump auch immer wieder eine mögliche 'Übernahme' Kubas ins Spiel gebracht. Er will mit einer Reihe neuer Sanktionen und der Ölblockade einen wirtschaftlichen und politischen Wandel erzwingen. Die kubanische Regierung reagiert auf die Sanktionen und bezeichnet die US-Regierung als aggressiv. Die Spannungen zwischen den USA und Kuba nehmen weiter zu





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USA Kuba Sanktionen Aggression Terrorismus

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