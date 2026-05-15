USA-Entwicklungshilfe-Streichung führt zu Konflikten und Gewalt in Afrika

Eine Studie der Universität Lausanne zeigt, dass die Streichung der Entwicklungshilfe durch die USA zu einem Anstieg von Protesten und Unruhen in Afrika geführt hat. Die Analyse zeigte, dass Gebiete mit höheren Hilfszahlungen einen signifikanten Anstieg von Konflikten und Gewalt erlebt haben.

Die USA haben ihre Entwicklungshilfe gestrichen, was zu Konflikten und Gewalt in Afrika geführt hat. Eine Studie der Universität Lausanne zeigt, dass in Regionen, die zuvor am stärksten von US-Hilfe profitiert hatten, die Wahrscheinlichkeit von Protesten und Unruhen um 10 Prozent gestiegen ist.

Die Zahl der Konflikte stieg um 10,6 Prozent, die der Todesopfer um 9,3 Prozent. Die Analyse zeigte, dass Gebiete mit höheren Hilfszahlungen einen signifikanten Anstieg von Konflikten erlebten. Proteste und Unruhen traten schnell als Reaktion auf die Kürzungen aus und bewaffnete Auseinandersetzungen und Gewalt gegen Zivilisten verschärften sich schrittweise. Hauptgründe für die Entwicklung sind die sinkenden Kosten für Gewalt und politische Systeme, die die Auswirkungen abgemildert haben





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