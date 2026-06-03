USA drohen der Schweiz mit neuen Strafzöllen - Gericht erklärt Trumps Zölle für rechtswidrig

Die USA wollen neue Strafzölle gegen mehrere Handelspartner, darunter die Schweiz, einführen. Gleichzeitig erlebt Präsident Trump eine juristische Niederlage, und die EU ringt um die Umsetzung eines Zollabkommens.

Die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Präsident Donald Trump haben neue Handelsspannungen entfacht, indem sie auch die Schweiz ins Visier für mögliche Strafzölle nehmen.

Ein Bericht des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer listet rund 60 Länder auf, die aus Sicht Washingtons kein ausdrückliches Importverbot für Produkte kennen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Darunter befindet sich auch die Schweiz. Für diese Volkswirtschaften wird ein zusätzlicher Zollsatz von 12,5 Prozent vorgeschlagen, während die EU mit einem Satz von 10 Prozent belastet werden soll, da sie zwar ein Verbot eingeführt habe, dessen Durchsetzung aber als ungenügend gilt.

Der Vorschlag ist noch nicht definitiv; es läuft eine Konsultation bis Anfang Juli, gefolgt von Anhörungen. Die Begründung erfolgt nicht mehr mit dem Notstandsgesetz, wie noch bei früheren Maßnahmen, die ein Gericht für rechtswidrig erklärt hatte, sondern mit Bestimmungen des Handelsgesetzes von 1974 und dem Kampf gegen Zwangsarbeit. Parallel dazu hat die EU sich mit den USA auf eine vorübergehende Deeskalation verständigt, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden.

In der Nacht nach neuen Drohungen Trumps einigten sich Vertreter von Regierungen und des Europäischen Parlaments darauf, bestimmte US-Zölle aufzuheben und US-Produkten besseren Marktzugang zu gewähren. Allerdings sind Sicherungsmechanismen vorgesehen: Die Zugeständnisse können bei Verstößen der USA wieder ausgesetzt werden, und es soll ein festes Ablaufdatum geben. Die EU-Kommission muss zudem alle drei Monate über die Umsetzung berichten und sechs Monate vor Fristende eine umfassende Bewertung vorlegen.

Das ursprüngliche Abkommens des vergangenen Jahres hatte die EU bereits zu Zugeständnissen wie der Akzeptanz von US-Zöllen in Höhe von bis zu 15 Prozent und der Abschaffung eigener Zölle auf US-Industriegüter verpflichtet. Trump hatte der EU vorgeworfen, sich nicht daran zu halten, und mit der Erhöhung von Autozöllen auf 25 Prozent gedroht, zudem eine Frist bis zum 4. Juli gesetzt. Die jüngsten Verzögerungen bei der Umsetzung wurden mit von Trump provozierten Streitigkeiten, etwa im Grönland-Konflikt, erklärt.

Die jetzt erzielte Einigung muss noch vom Ministerrat und dem Parlament bestätigt werden, um bis zum 4. Juli in Kraft zu treten. Ein US-Gericht hat unterdessen eine weitere juristische Niederlage für Trump im Bereich der Zollpolitik verurteilt. Das Gericht für Internationalen Handel in New York erklärte die temporären Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Einfuhren aus der ganzen Welt für rechtswidrig, da der Präsident seine Befugnisse überschritten habe.

Das Gericht stellte fest, dass Trump das herangezogene Handelsgesetz falsch ausgelegt habe. Weder die US-Regierung noch die Zollbehörde dürfen diese Importabgaben von den Klägern - dem US-Bundesstaat Washington und zwei Unternehmen - einfordern. Bereits erhobene Zölle müssen an die Kläger erstattet werden. Diese Entscheidung untergräbt die rechtliche Basis der pauschalen Zölle und stärkt die Position von Kritikern, die darin eine Überschreitung der präsidentiellen Kompetenzen sehen.

Die Entwicklungen zeigen ein zunehmend komplexes und konfrontatives Umfeld im transatlantischen Handel, in dem Drohungen, rechtliche Schritte und Verhandlungen eng miteinander verknüpft sind





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