USA: Bundesgericht stoppt Trumps Versuch, Erinnerungen an Sklaverei zu löschen

Ein Bundesgericht in den USA hat die Regierung von Präsident Trump aufgefordert, ihre Gegenmaßnahmen gegen Erinnerungen an Sklaverei und Rassismus in Nationalparks und auf öffentlichen Plätzen vorerst wieder rückgängig zu machen.

Ein Bundesgericht in den USA hat die Regierung von Präsident Trump aufgefordert, ihre Gegenmaßnahmen gegen Erinnerungen an Sklaverei und Rassismus in Nationalparks und auf öffentlichen Plätzen vorerst wieder rückgängig zu machen.

Die Richterin in Boston argumentierte, dass die Regierung versuche, die Geschichte der Nation mit einem Korrekturstift umzuschreiben, indem sie unbestritten wahre Sachverhalte nivelliere. Die Richterin gab der Regierung 21 Tage Zeit, um alle entfernten Denkmäler wieder einzusetzen und Änderungen rückgängig zu machen. Dieser Beschluss kommt vor dem 250. Jubiläum der Unabhängigkeit der USA, bei dem die ganze Geschichte des Landes erzählt werden soll.

Einige Gedenkstätten, die von Trump entfernt werden sollten, waren auch in den Ausstellungen des Smithsonian Museums zu finden





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