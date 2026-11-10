USA bekräftigen NATO-Unterstützung und Sicherheitsgarantien für Ukraine

Die USA und Europa einigen sich in Abu Dhabi auf die Zukunftssicherung der Ukraine. NATO bleibt zentral für die kollektive Verteidigung im euro-atlantischen Raum.

Die Vereinigten Staaten haben ihren uneingeschränkten Rückhalt für die NATO und umfassende Sicherheitsvorkehrungen für die Ukraine verdeutlicht. Diese klare Positionierung erfolgte anlässlich der neuen Friedensgespräche zwischen Washington und Moskau. In einer in Abu Dhabi veröffentlichten Erklärung bekräftigten die USA ihr Engagement für eine stabile Sicherheitsarchitektur in Europa. Sie stellten klar, dass die Atlantic Alliance weiterhin eine unverzichtbare Rolle bei der kollektiven Verteidigung des euro-atlantischen Raums einnehmen wird.

Kerninhalt der diplomatischen Erklärung

Der zentrale Punkt der gemeinsamen Absichtserklärung ist die Forderung nach glaubwürdigen Sicherheitsgarantien für Kiew. Alle künftigen Vereinbarungen müssten die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit sowie die eigenständige Entscheidungsfreiheit der Ukraine respektieren. Die Unterzeichner erkennen an, dass es entscheidend ist, Sicherheitsbedenken für die Zeit nach dem Konflikt zu berücksichtigen. Ziel ist es, das Konfliktrisiko dauerhaft zu verringern und stabile Rahmenbedingungen zu schaffen.

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Positionen der beteiligten Akteure

Die Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden von den Teilnehmern als konstruktiv gewertet. Der Text beschreibt einen Geist der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Partnern, der Ukraine und den Vereinigten Staaten. Diese Konsultationen spiegeln das gemeinsame Engagement für die euro-atlantische Sicherheit wider. Offizielle Details zur US-Vermittlungsstrategie wurden jedoch nicht publik gemacht. Man beschränkte sich auf die Bestätigung der laufenden diplomatischen Bemühungen.

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Praktische Auswirkungen und nächste Schritte

Die Beteiligten erörterten konkrete Mechanismen zur Risikobewältigung und Vermeidung gefährlicher Eskalationen. Es wurde diskutiert, wie auf bestehenden europäischen Sicherheitsinstitutionen nach Kriegsende aufgebaut werden kann. Die USA streben umfassendere multilaterale Gespräche unter Einbeziehung europäischer Partner an. Deren oberstes Ziel bleibt die Erringung eines umfassenden und dauerhaften Friedens. US-General Alexus Grynkewich war als militärischer Vertreter vor Ort, jedoch nicht in seiner Funktion als Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa.