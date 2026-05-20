USA Anklagen Raúl Castro für Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern

Die USA haben den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro angeklagt. Ihm wird Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf den Abschuss von Flugzeugen durch KubasCastro und weitere Personen.

Die USA haben den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro angeklagt. Ihm wird Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf den Abschuss von Flugzeugen durch KubasCastro und weitere Personen.

Unter anderem werden sie die Zerstörung eines oder mehrerer Flugzeuge sowie vier Morde zur Last gelegt. Castro soll als damaliger Verteidigungsminister eine Befehlskette beaufsichtigt haben, die dazu führte, dass kubanische Kampfflugzeuge auf zivilen Flugzeugen schossen. Die Spannungen zwischen Washington und Havanna dürften sich durch den Schritt erheblich verschärfen. Die USA drohen mit Übernahme-Drohungen und Sanktionen.

Raúl Castro gilt als hinter den Kulissen agierende Schlüsselfigur in der kubanischen Politik und war Verteidigungsminister, als er Flugzeuge der exilkubanischen Organisation «Hermanos al Rescate» abschoss. Drei der vier Todesopfer waren US-Bürger. Die USA drohen Castro mit einem Prozess in New York wegen angeblicher Verwicklung in Drogengeschäften. Castro soll für seinen Prozess in die USA kommen – egal wie.

Die Anklage erinnert an die Gefangennahme Venezuelas entmachteten Staatschefrechtfertigten Maduro durch US-Spezialeinheiten Anfang des Jahres in Venezuela





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