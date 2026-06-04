USA-Aktivität in der Karibik und Venezuela-Angriffe

Die USA haben in der Karibik und Venezuela militärische und diplomatische Aktivitäten aufgenommen. Die USA haben Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und ausser Landes gebracht. Venezuela plant die Freilassung von 300 Menschen aus politischen Gründen. USA-Militär tötet mutmassliche Drogenschmuggler auf See.

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sind die USA militärisch und diplomatisch in der Karibik aktiv. Nach der Festnahme Maduros wandte sich ihr Fokus auf Kuba.

Die USA haben bei einem Angriff Anfang Januar auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst und ausser Landes gebracht. Die USA wollen nun eine wichtige Rolle in dem Land übernehmen. In den letzten Monaten wurden mehrere mutmassliche Schmuggelboote abgeschossen. In der Nacht auf den 3.

Januar 2026 haben die USA Ziele in Venezuela attackiert und den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen. US-Militär tötet erneut mutmassliche Drogenschmuggler auf See Zum wiederholten Male hat das US-Militär nach eigenen Angaben ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei drei Männer getötet. Das Boot sei nach Erkenntnissen der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen, erklärte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X. US-Streitkräfte seien bei dem Angriff am Samstag nicht zu Schaden gekommen.

Die Angaben des US-Militärs liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Erst am Freitag hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben, ebenfalls mit drei Toten.

Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. Die Vereinigten Staaten haben ein grosses Drogenproblem, für das sie ausländische Drogenhändler und Schmuggler verantwortlich machen. Die venezolanische Regierung plant die Freilassung von 300 Menschen – darunter einige, die seit Jahren aus politischen Gründen inhaftiert sind. Der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, kündigte die geplanten Freilassungen am Dienstag während einer Sitzung im Parlamentspalast in der Hauptstadt Caracas an.

Die USA und Venezuela haben erstmals seit mehr als sieben Jahren wieder kommerzielle Direktflüge aufgenommen





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