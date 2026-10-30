US-Zwischenwahlen: Trumps Republikaner droht Niederlage

Bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag droht den Republikanern von Präsident Donald Trump eine Niederlage. Die Wähler strafen eine Politik der Nebensächlichkeiten ab.

Bei den amerikanischen Zwischenwahlen am kommenden Dienstag droht der Partei von Präsident Donald Trump einer Analyse zufolge eine deutliche Niederlage. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Republikaner abgestraft werden, berichtet die Luzerner Zeitung. Offen sei nur noch, wie viele Sitze die Republikaner im Senat und im Repräsentantenhaus verlieren werden.

Verantwortlich für diese erwartete Niederlage sei der Mann im Weissen Haus selbst. Trump habe in den ersten zwei Jahren seiner neuen Amtszeit an den Wählern vorbeipolitisiert. Der Unternehmer, der zum Präsidenten gewählt wurde, weil er seinem Bauchgefühl vertraute, habe den Kontakt zur Realität verloren.

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Trump verliert den Kontakt zur Realität

Trump möge immer noch behaupten, dass er sich 24 Stunden pro Tag um die Alltagssorgen der amerikanischen Bevölkerung kümmere. Die Wähler aber wüssten es besser, heisst es in dem Bericht. Sie hätten registriert, dass der 80 Jahre alte Präsident viel lieber über den neuen Helikopterlandeplatz beim Weissen Haus oder den angeblich knackigen Hinterteil eines Senators spreche als über die hohen Lebenshaltungskosten.

Die Republikaner, die sich noch im Wahlkampf 2024 als die neue Arbeiterpartei präsentierten, vertreten in den Augen der Wähler nun vor allem die Interessen der Reichsten im Land. Diese Wahrnehmung dürfte den Unmut an der Basis zusätzlich verstärken.

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Parteifreunde müssen den Backlash ausbaden

Weil Trump am Dienstag nicht selbst zur Wahl steht, müssen seine Parteifreunde den politischen Backlash ausbaden. Der Präsident selbst werde bei einer Niederlage der Republikaner allerdings nicht ungeschoren davonkommen, so die Einschätzung.

Falls die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses die Macht übernehmen, werden sie Trump genauer auf die Finger schauen. Sie werden einem Präsidenten, der bisher wie ein Wirbelsturm regierte, Grenzen setzen. Das Regieren per Bauchgefühl werde dann schwieriger.

Abstimmung dreht sich um den Präsidenten

Bei der Wahl in der kommenden Woche steht der Name des Präsidenten nicht auf den Wahlzetteln. Dennoch dreht sich nach Einschätzung von Beobachtern alles um ihn. Die Demokraten wollen nach einem Sieg das Land verändern, und mehrere Namen könnten in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen, wenn sie am Dienstag gewinnen.

Für die Wähler steht damit die Frage im Zentrum, ob sie die bisherige Politik der Nebensächlichkeiten bestätigen oder den Republikanern eine Quittung ausstellen. Die Zwischenwahlen werden damit auch zu einer Abstimmung über den Regierungsstil des Präsidenten.

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Der Bericht stammt aus der Luzerner Zeitung. Alle Rechte an der ursprünglichen Veröffentlichung liegen bei der Luzerner Zeitung.