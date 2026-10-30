Der Bericht skizziert fünf umstrittene Praktiken, die bei den 2026-Midterms eingesetzt werden, und betont die Auswirkungen auf Demokratie und Wählervertrauen.

Mit allen verfügbaren Mitteln versuchen die Republikaner und Demokratinnen, die US-Zwischenwahlen am 3. November für sich zu gewinnen. Dabei setzen sie auf alle legalen Spielregeln, während enorme Geldsummen von Milliardären, intensive Werbestrategien und ständige Beschuldigungen die politische Landschaft prägen und zu Politik verdrossenheit führen.

Dies behindert die demokratische Kultur und schürt Zynismus in der Bevölkerung. Menschen fühlen sich durch die massiven Kampagnen und die permanente Reichweite der Datenbanken dieser Wahlkampagne überwacht und irritiert. Auf die zähende Wirkung der politisch geladenen Botschaften kommt die Analyse des SRF USA-Korrespondenten Andrea Christen zu Wort. Er berichtet, dass die US-Wahlen aktuell bereits über 11,2 Milliarden Dollar verursachen.

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Milliardenkosten der US-Wahlkampfkampagnen

Der größte Teil dieser Summe fließt in Fernsehwerbung, digitale Kampagnen und Onlineanzeigen. Darüber hinaus entstehen hohe Kosten für Wahlkampfveranstaltungen, Personal, Büros, Umfragen und die Mobilisierung der Wahlbevölkerung. Diese wirtschaftliche Dimension der Wahlkämpfe macht die Wahlzyklen zu Milliardenprojekten, deren Verwalten ein komplexes, publizistisches Ökosystem ausbaut, das von großen Interessen geprägt ist. Ein zweiter Kritikpunkt, der im Fokus steht, ist die Flut von Werbung, die insbesondere Personen in umkämpften Bundesstaaten überflutet.

Die Politik‑Reporterinnen und Reporter behaupten, dass die Kontaktdaten von Wählern in Datenbanken gespeichert werden; die daraus resultierende ständige Kontaktaufnahme wirkt auf die Bevölkerung wie Belästigung. Bei gleichzeitigem Einsatz von Negativwerbung, bei der Gegner in angegriffenen Eigenschaften wie Herkunft, Familienverhältnisse und rechtlichen Zwischentönen angegriffen werden, verschärft sich die politische Gewalt. Herr oder Frau Colpi, eine Korrespondentin von SRF, berichtet wie das Polemische heute im öffentlichen Diskurs nicht mehr nur auf Politiken, sondern zunehmend auf die zentrale Person selbst gerichtet ist.

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Die übermäßige Aggression, die sich besonders in der Ära von Donald Trump fand, hat die Demokratie belastet, weil sie ein Klima der Konfrontation, Abgrenzung und Kommentar schafft. Die dritte kritisierte Praktik besteht darin, die Wahlkreise neu zu ziehen - eine übliche, wenn auch unerlaubte Methode, die politisch den jeweiligen Parteien zugute kommt. Indem Wähler, die die Partei unterstützen, in den Wahlkreis aufgenommen werden, werden die Möglichkeiten für Gegner ausgeschöpft.

Kritik an manipulativen Wahlrechtsregeln

Änderungen der Wahlkreise können das politische Ergebnis lösen, sodass es sich in Frage stellt, ob die Wähler ihre Wahlfreiheit tatsächlich haben. Ein dritter häufig kritischer Ansatz – etwa die Verschärfung der Briefwahl und das Verbreiten von Befürchtungen über gefälschte Wahlen – richtet sich auf fragwürdige Regeln des Wahlrechts, die eventuell gegen das Fehlen von Wahlberechtigten ausgerichtet sind.

Der Fokus liegt darauf, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu gewinnen und gleichzeitig die Bürger für die Wirksamkeit des politischen Wahlprozesses zu sensibilisieren. Die Rolle von Mitteln, Werbung, Umgang mit Daten und dem Ruf herausfordernder politischer Ansprache ist von zentraler Bedeutung für den Einsatz der Partei und der Widerstandsbewegung.