US-Zwischenwahlen 2024: Demokraten gewinnen Kontrolle über Kongress

Die Demokraten übernehmen Senat und Repräsentantenhaus nach den US-Midterms. Schweizer Politiker kommentieren die Folgen für Handel und Trumps Machtbasis.

Die Demokraten haben bei den amerikanischen Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses errungen. Präsident Donald Trump verliert damit die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat. Dies erschwert ihm die Durchsetzung neuer Gesetze ab Januar erheblich.

Die Republikaner mussten bei den Midterms deutliche Verluste hinnehmen. Zahlreiche Sitze wechselten die Partei. Diese Entwicklung zwingt den Präsidenten in den nächsten zwei Jahren zu mehr Kompromissen mit dem Gesetzgeber.

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SP-Cédric Wermuth begrüßt politischen Dämpfer

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zeigt sich am Mittwochmorgen besonders erfreut über das Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten. Er bezeichnet den Ausgang als einen massiven Dämpfer für die trumpistische Rechte weltweit. Für ihn ist es ein guter Tag für die globale politische Landschaft.

Wermuth betont, dass es sich lohne, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Das Ergebnis gebe auch in Europa Hoffnung. Er vermutet, dass sich Donald Trump nun vermehrt der Aussenpolitik widmen wird. Binnenpolitisch habe der Präsident kaum noch Gestaltungsspielraum.

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SVP-Franz Grüter sieht Funktionieren der Gewaltenteilung

SVP-Aussenpolitiker und Nationalrat Franz Grüter war wenig überrascht von dem Resultat. Er hatte das Ergebnis bereits vor kurzem bei einem Aufenthalt in den USA prognostiziert. Zwischenwahlen dienten in den USA traditionell als Korrektiv gegenüber dem amtierenden Präsidenten.

Grüter hält es für ein gutes Zeichen, dass die Gewaltenteilung funktioniere. Für die kommenden zwei Jahre sei Trump deutlich stärker auf den Kongress angewiesen. Unabhängig von der Mehrheitsverteilung blieben die USA ein entscheidender Handelspartner der Schweiz.

Keine schnelle Entspannung im Zollstreit erwartet

Grüter warnt vor zu grossen Erwartungen regarding eine schnelle Entspannung im Zollstreit mit den USA. Der Präsident verfüge weiterhin über weitreichende handelspolitische Instrumente. Protektionismus sei längst kein Anliegen einer einzigen Partei mehr in den Vereinigten Staaten.

Der Bundesrat müsse die Verhandlungen in Washington konsequent weiterführen. Ziel sei eine dauerhafte und rechtlich verbindliche Lösung. Auf ein Wunder aus dem Kongress solle man dabei nicht warten, betont der Luzerner Politiker.

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Mitte-Partei hofft auf berechenbarere Weltpolitik

Die Mitte-Partei sieht im Wahlergebnis ein klares Signal an Präsident Trump. Die amerikanische Bevölkerung setze seiner Politik Grenzen. Dies eröffnet Chancen für eine berechenbarere Weltpolitik, so Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter.

Schneider-Schneiter verweist darauf, dass Trump noch immer viel Macht mit seinem Vetorecht besitze. Die Demokraten könnten seine Politik jedoch künftig stärker kontrollieren und bremsen. Die Schweiz müsse weiterhin konsequent ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten.

FDP-Damien Cottier nennt Ergebnis Abstrafung

FDP-Fraktionschef und Präsident der parlamentarischen Gesellschaft Schweiz-USA, Damien Cottier, nennt das Ergebnis eine Abstrafung für die Politik, die Trump verfolge. Besonders deutlich werde dies daran, dass die Demokraten sogar den Senat gewonnen hätten.

Cottier erwartet für die Schweiz keine grossen Veränderungen. Die Demokraten standen dem Freihandel historisch weniger positiv gegenüber als die Republikaner. Das Resultat der Zwischenwahlen sei eher eine Atempause für die Schweiz. Man dürfe keine Senkung der Zölle auf null Prozent erwarten.