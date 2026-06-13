US-Zollpolitik bleibt voraussichtlich auch nach Trump bestehen

Staatssekretärin Helene Budliger Artieda erwartet, dass die unter Donald Trump eingeführten US-Zölle auch unter einer möglichen demokratischen Regierung erhalten bleiben. Die Schweiz solle auf Stabilität und gute Rahmenbedingungen setzen.

Laut Einschätzung von Staatssekretärin Helene Budliger Artieda wird die US-Zollpolitik auch nach der Amtszeit von Donald Trump bestehen bleiben. Die Reindustrialisierung der USA sei ein parteiübergreifendes Anliegen und werde nicht verschwinden, wenn wieder ein Demokrat gewählt werde.

Möglicherweise ändere sich der Tonfall, doch wenn die Zölle auf zehn bis zwanzig Prozent lägen, würde auch ein demokratischer Präsident sie kaum einfach abschaffen. Die USA seien auf diese Zolleinnahmen angewiesen, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu präsentieren. Für die Schweiz sei es der richtige Weg, auf gute Rahmenbedingungen zu setzen und auf Experimente mit Industriepolitik zu verzichten. Dies mache die Schweiz einzigartig und den Standort interessant, was die Unternehmen schätzten.

Den Schweizer Export erachte Budliger Artieda nicht als gefährdet, allerdings sei es nicht mehr so einfach wie früher. Neue Hürden liessen sich nicht vermeiden, nicht nur im Verhältnis zu den USA. Daher müsse die Schweiz agil werden und möglichst schnelle Hürdenläufer werden. Die Aussagen von Budliger Artieda zeigen, dass die Schweizer Wirtschaftspolitik auf Stabilität und Verlässlichkeit setzt.

Die fortbestehenden US-Zölle stellen für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft eine anhaltende Herausforderung dar. Die Schweiz müsse ihre Wettbewerbsfähigkeit durch ein innovationsfreundliches Umfeld und flexible Anpassungsfähigkeit sichern. Die Einschätzung, dass Zölle auch unter einer demokratischen US-Regierung erhalten bleiben, unterstreicht die strukturellen Veränderungen imglobalen Handel. Die Schweiz könne daraus Nutzen ziehen, indem sie ihre Stärken als stabiler und berechenbarer Standort betone und sich nicht an kurzfristigen industriepolitischen Experimenten beteilige





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