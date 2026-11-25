Der Bundesrat diskutiert die neuen US-Zolldrohungen. Für die Schweiz gilt eine Obergrenze von 15 Prozent. Dies wurde am Mittwoch bestätigt, während konkrete Sätze noch ausstehen.

Die potenziellen neuen Zölle der Vereinigten Staaten waren am Mittwoch Hauptthema der Sitzung des Schweiz er Bundesrat es. Bundesrat ssprecherin Nicole Lamon bestätigte gegenüber den Medien, dass diese handelspolitischen Maßnahmen intensiv diskutiert wurden. Die Schweiz befindet sich in der Kategorie der Länder, für die eine Zoll-Obergrenze von 15 Prozent gilt. Diese spezifische Grenze ist in einem bestehenden Handelsabkommen zwischen Bern und Washington festgelegt worden.

Bericht von Ntv bestätigt Obergrenze

Laut einem Bericht des deutschen Nachrichtenportals ntv wurde diese Zoll-Obergrenze von 15 Prozent bereits in einem bestehenden Handelsabkommen geregelt. Dies stellt einen klaren Unterschied zu anderen Nationen dar, die nicht unter denselben vertraglichen Schutz fallen. Die Schweizer Regierung hat jedoch bisher noch keine offiziellen Informationen direkt aus den USA erhalten. Bundesratssprecherin Nicole Lamon betonte bei der Medienkonferenz zum Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative, dass die genauen Resultate der US-Pläne noch nicht bekannt sind.

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Amt für Handel nennt Zielgruppen

Das Büro des US-Handelsbeauftragten plant, Zölle nach Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu verhängen. Diese Maßnahme erfolgt gemäß Section 301 wegen als unlauter eingestufter Handelspraktiken. Ein hochrangiger US-Beamter erklärte, dass Abgaben gegen 14 wichtige Handelspartner vorgeschlagen wurden. Zu den betroffenen Ländern zählen neben der Schweiz auch China, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam.

Höchste Last trifft China

Während die meisten Partnerländer der 15-Prozent-Grenze unterliegen, ist für China ein deutlich höherer Aufschlag von 20 Prozent vorgesehen. Diese Differenzierung spiegelt die spezifischen Handelsdynamiken zwischen den Vereinigten Staaten und den einzelnen Partnern wider. Für Länder wie Indien und Vietnam existieren derzeit noch keine fertigen Handelsabkommen mit den USA, was ihre Position in den Verhandlungen beeinflusst. Mit Malaysia wurde indes ein Höchstsatz von 19 Prozent vereinbart, der leicht über der Standardgrenze für die Schweiz liegt.

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Umfrage zeigt Widerstand in USA

Die Zollpolitik von Donald Trump hat in den USA bereits zu spürbaren höheren Verbraucherpreisen geführt. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Reuters und Ipsos zeigt, dass 62 Prozent der Befragten eine Abschaffung der Zölle unterstützen. Diese Umfrage wurde nach den Zwischenwahlen Anfang November durchgeführt und verdeutlicht die innenpolitische Spannung in den Vereinigten Staaten. Trotz dieser internen Kritik strebt die US-Regierung weiterhin nach Stabilität in den Beziehungen, insbesondere zu China.

Neue Verhandlungen sollen folgen

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter deutete an, dass die neuen Zölle weitere Verhandlungen anstoßen könnten. Dies könnte beispielsweise beim Besuch von US-Präsident Trump im März geschehen. Der Vertreter erklärte zu China, dass man wisse, dass die Maßnahmen dort nicht auf Gegenliebe stoßen. Gleichzeitig betonten die USA, dass sie Stabilität in den Beziehungen anstreben, was auch China zufolge sucht. Es gab zudem Fortschritte bei Lieferungen von Seltenen Erden, die für die Industrie wichtig sind. Ein wenig Schaden wird die Schweiz verkraften, wie die offizielle Position andeutet.