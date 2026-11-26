Handelskammer-Chef Rahul Sahgal bewertet die geplanten US-Zölle von 15 Prozent für Schweizer Exporte kritisch, sieht aber positive Aspekte durch Gleichstellung mit der EU.

Die US-Regierung hat Pläne für neue Schutzzölle gegenüber ihren Handelspartnern bekannt gegeben, wobei diese Maßnahmen auch explizit die Schweiz betreffen. Rahul Sahgal, seit 2024 Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, analysiert die Entwicklung aus einer differenzierten Perspektive. Trotz der drohenden Kostensteigerungen identifiziert er in der bevorstehenden Regelung Elemente, die für den schweizerischen Außenhandel von Vorteil sein könnten.

Verzögerung und Gleichbehandlung durch Trump

Rahul Sahgal erklärt, dass die neuen US-Zölle nicht sofort in Kraft treten, sondern voraussichtlich erst nach Hearings im Januar 2027 von Präsident Trump verhängt werden. Bis dahin steigen die Abgaben für Exporte aus der Schweiz laut Prognose von derzeit 12,5 Prozent auf einen einheitlichen Satz von 15 Prozent. Ein entscheidender Punkt für die Schweizer Wirtschaft ist dabei die Angleichung an die Handelsbedingungen der Europäischen Union. Derzeit gelten für EU-Exporte in die USA noch 10 Prozent, während die Schweiz einen höheren Satz von 12,5 Prozent trägt. Die neuen Regelungen schaffen somit gleich lange Spiesse für beide Partnerregionen, was die Wettbewerbsverzerrung im transatlantischen Handel verringert.

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Behördenentscheidungen schaffen Rechtssicherheit

Hinter den neuen Zollplänen steht ein intensiver administrativer Prozess, der Monate oder sogar Jahre andauerte. Rahul Sahgal verweist darauf, dass die US-Regierung die Maßnahme sehr sorgfältig vorbereitet hat, wie die Ausarbeitung eines 168-seitigen Berichts speziell zur Schweiz beweist. Dieser umfangreiche Dokumentationsaufwand dient dazu, rechtliche Grundlagen zu schaffen und Argumente für mögliche Gerichtsverfahren bereitzuhalten. Die Untersuchung der US-Behörden regarding Zwangsarbeit wurde abgeschlossen, ebenso wie die Prüfung wegen Produktionsüberkapazitäten. Mit Abschluss dieser 168 Seiten umfassenden Studie entsteht ab Ende Januar voraussichtlich klare Rechtslage für Schweizer Exporteure, was Planbarkeit und Stabilität im Markt fördert.

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Strategische Optionen gegen die Abgaben

Für Schweizer Unternehmen existieren konkrete Ansätze, um die finanziellen Belastungen durch die neuen US-Zölle zu mildern oder zu umgehen. Rahul Sahgal hebt hervor, dass sektorspezifische Ausnahmen mit niedrigeren Zollsätzen möglich sind. Bereits jetzt existieren solche Differenzierungen, wie das Beispiel der Kaffeexporte zeigt, die von den allgemeinen Zöllen ausgenommen sind. Eine weitere strategische Option besteht darin, die wirtschaftlichen Aktivitäten und Investitionen der Schweizer Wirtschaft direkt in den USA auszuweiten. Durch stärkere lokale Präsenz könnten Unternehmen mittelfristig womöglich von noch tieferen Zöllen als den prognostizierten 15 Prozent profitieren, auch wenn dieser Prozess wahrscheinlich länger dauern wird als die Umsetzung der Zollentscheidungen.

Historischer Kontext und rechtliche Änderungen

Die Ankündigung neuer Zölle für die Schweiz ist in einen komplexeren historischen und rechtlichen Kontext einzuordnen. Seit Anfang August waren weltweit die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle in Kraft, was zu erheblichen Unsicherheiten im globalen Handel führte. Ein bedeutender Wendepunkt ereignete sich jüngst, als der Supreme Court in den USA einen früheren Entscheid kippte. Diese gerichtliche Intervention hat die rechtliche Landschaft für die aktuelle Zollpolitik verändert und verdeutlicht die dynamische Natur der Handelsbeziehungen zwischen den USA und ihren Partnern. Rahul Sahgal, der zuvor eine diplomatische Karriere mit Stationen in Brüssel, Bern und Washington durchlaufen hat, betrachtet diese Entwicklungen im Rahmen seiner langjährigen Erfahrung mit transatlantischen Handelsfragen.