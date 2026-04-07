US-Vizepräsident Vance in Budapest: Orban hofft auf Unterstützung im Wahlkampf

Kurz vor der Parlamentswahl empfängt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance. Orban erhofft sich von dem Besuch Unterstützung im Wahlkampf, während Umfragen auf einen möglichen Verlust hindeuten. Der Besuch unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Ungarn und die Rolle der guten Kontakte zu Donald Trump.

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn empfängt Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance in Budapest. Dieser Besuch ist von großer Bedeutung, da Orban sich von der Präsenz Vances im ungarischen Wahlkampf erhebliche Unterstützung erhofft.

Der Gast aus Washington wird am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung zusammen mit Orban in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema laut Angaben des Weißen Hauses die «reichhaltige» bilaterale Partnerschaft sein soll. Vor dem gemeinsamen Auftritt sind bilaterale Gespräche zwischen Vance und Orban geplant. Orban misst diesem Besuch eine hohe Bedeutung bei, da Umfragen seit Monaten darauf hindeuten, dass der Rechtspopulist die Wahl am kommenden Sonntag verlieren könnte. Die Hoffnungen Orbans auf Unterstützung sind eng mit den guten Beziehungen zu Donald Trump verknüpft, der seine Unterstützung für Orban bekundet hat. Trump hat im März dieses Jahres seine volle Unterstützung für Orban bekundet und ihn als «starken Führer» bezeichnet. Trump äußerte die Hoffnung auf einen überzeugenden Wahlsieg für Orban. Diese Unterstützung ist von großer Bedeutung, da sie im Wahlkampf einen erheblichen Einfluss haben könnte.\Die Beziehung zwischen Orban und Trump hat sich bereits vor Trumps möglicher Wiederwahl zum US-Präsidenten intensiviert. Orban besuchte Trump zweimal 2024 in dessen privater Residenz in Mar-a-Lago in Florida. Bei diesen Treffen lobte Orban seinen Gastgeber als «Präsidenten des Friedens», der das baldige Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine herbeiführen werde. Diese Aussage zeigt die enge Verbundenheit und die gemeinsame politische Ausrichtung der beiden Politiker. Nach seinem Besuch in den USA sorgte Orban mit einem Interview für Missstimmung. In dem Interview sagte er, dass sein Land im Falle eines «spekulativen oder politischen Angriffs» aus dem Ausland auf «einen amerikanischen Finanzschutzschild zählen» könne. Regierungsnahe ungarische Medien berichteten über diese Aussage, die im In- und Ausland für Aufsehen sorgte. In einem weiteren Interview nannte Orban die Summen, die er aus den USA erhoffte: 10 bis 20 Milliarden US-Dollar. Auf die Frage, ob er diese Summen zugesagt bekommen habe, antwortete Orban: «Nein, ich habe ihm das nicht versprochen, aber er hat sicherlich danach gefragt.» Diese Äußerungen werfen Fragen nach der politischen und finanziellen Unterstützung der USA für Ungarn auf.\Der Besuch von JD Vance in Ungarn und die damit verbundene Wahlkampfveranstaltung unterstreichen die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Ungarn. Die Erwartungen Orbans an diesen Besuch sind hoch, da er sich erhofft, durch die Präsenz des US-Vizepräsidenten zusätzliche Unterstützung und Rückhalt im Wahlkampf zu erhalten. Die enge Beziehung zu Donald Trump spielt dabei eine entscheidende Rolle, da Trump seine Unterstützung für Orban offen bekundet hat. Die Zusammenarbeit zwischen Orban und Trump könnte erhebliche Auswirkungen auf die ungarische Innenpolitik haben. Gleichzeitig werden die Beziehungen zu den USA durch finanzielle Fragen und politische Interessen geprägt. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Besuch von Vance tatsächlich einen positiven Einfluss auf Orbans Wahlaussichten hat und wie sich die bilaterale Partnerschaft in Zukunft entwickeln wird. Die Wahl am Sonntag wird somit auch zu einem Gradmesser für die Richtung, die Ungarn in den kommenden Jahren einschlagen wird. Die strategische Bedeutung dieses Treffens liegt in der möglichen Beeinflussung der Wähler durch die Präsenz eines hochrangigen US-Vertreters und die Betonung der bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und den Vereinigten Staaten, insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen. Die Veranstaltung bietet eine Plattform, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken und gemeinsame Interessen hervorzuheben, was im Kontext der aktuellen geopolitischen Lage von besonderer Bedeutung ist





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