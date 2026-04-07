US-Vizepräsident unterstützt Orbán im Wahlkampf: Was bedeutet das?

In Ungarn droht Viktor Orbán bei den Parlamentswahlen die Mehrheit zu verlieren. US-Vizepräsident JD Vance unterstützt ihn im Wahlkampf. Welche Bedeutung hat diese Unterstützung und was sind die Hintergründe?

Seit 16 Jahren steht Viktor Orbán an der Spitze Ungarn s. Trotz dieser langen Amtszeit steht seine politische Zukunft auf dem Spiel, da bei den Parlamentswahlen am kommenden Wochenende ein Verlust seiner Mehrheit droht. In dieser entscheidenden Phase des Wahlkampfs ergreift nun der US-Vizepräsident, JD Vance, Partei für den angeschlagenen Premierminister, was auf grosses Interesse stösst und Fragen aufwirft.

Die SRF-Korrespondentin Judith Huber analysiert die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Unterstützung und beleuchtet die strategische Bedeutung, die Orbán für die politische Bewegung um Donald Trump besitzt. Huber, eine erfahrene Osteuropa-Korrespondentin, hebt hervor, dass Orbáns Rolle als Vorbild für Trumps Anhänger fungiert und die Verbindung zwischen Orbáns illiberaler Demokratie und der Maga-Bewegung hervorhebt.\Der Besuch von JD Vance in Budapest kurz vor den Wahlen unterstreicht die enge Beziehung zwischen den beiden Lagern. Orbán, so heisst es, hätte sich insgeheim sogar einen Besuch von Donald Trump selbst gewünscht. Dies deutet auf die hohe Bedeutung der Unterstützung aus den USA für Orbáns politische Position hin. Obwohl Trump mit anderen internationalen Krisen befasst ist, entsandte er seinen Vizepräsidenten, um Orbán zu stärken. Vance nutzte seinen Besuch, um Orbán als eine wichtige Führungsfigur darzustellen, die mit einflussreichen Persönlichkeiten der Welt vernetzt ist. Dies soll Stärke demonstrieren und Orbáns Wählerbasis ansprechen. Währenddessen signalisieren die Umfragewerte, dass die Stimmung im Land gespalten ist. Während einige Wähler die inszenierte Stärke unterstützen, fordern andere einen Wandel und wünschen sich ein weniger korruptes Land mit funktionierender Infrastruktur, verbesserten Schulen und Spitälern sowie einer florierenden Wirtschaft. Vance betonte in seinen öffentlichen Auftritten die Freundschaft und Unterstützung des US-Präsidenten für Orbán und die gemeinsamen Erfolge. Seine Botschaft richtete sich auch an die Bürokratie in Brüssel, der er vorwarf, die ungarische Bevölkerung klein zu halten, da sie Orbán unterstütze. Er bezeichnete Orbán als Vorbild für ganz Europa, insbesondere für seine Verteidigung der christlichen Zivilisation, und warf Brüssel Einmischung in die ungarischen Wahlen vor, während er selbst Orbán unterstützte.\Der Besuch von Vance unterstreicht die Bedeutung Orbáns für die US-Regierung, nicht unbedingt wegen Ungarns, sondern wegen der Figur Orbán selbst. Orbáns Modell der illiberalen Demokratie dient als Vorbild für Trump und die Maga-Bewegung. Orbán spielte eine Vorreiterrolle in der restriktiven Migrationspolitik und machte Budapest zu einem Anziehungspunkt für Rechtskonservative aus aller Welt. Darüber hinaus gründete Orbán ein Netzwerk von Denkfabriken, die seine Ideologie verbreiten und, wie Recherchen zeigen, offenbar russische Propagandanarrative in der Maga-Bewegung salonfähig machten. Ein Verlust Orbáns bei den Wahlen wäre ein Rückschlag für Trumps politische Interessen. Orbáns Wahlkampf konzentriert sich hauptsächlich auf Aussenpolitik, insbesondere auf die angebliche Bedrohung des Landes durch die Ukraine und die Behauptung, der Oppositionsführer werde von der Ukraine und Brüssel finanziert. Innenpolitische Themen werden weitgehend vermieden. Orbán schürt Ängste vor einer vermeintlichen Bedrohung durch die Ukraine und mögliche Sabotageakte. Der Sprengstofffund in der Nähe einer Gaspipeline nach Ungarn sollte diese angebliche Bedrohung untermauern. Doch die Umfragen deuten darauf hin, dass diese Strategie nicht oder kaum funktioniert, und die Opposition hat ihren Vorsprung sogar ausgebaut





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US-Vizepräsident Vance in Budapest: Orban hofft auf Unterstützung im WahlkampfKurz vor der Parlamentswahl empfängt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance. Orban erhofft sich von dem Besuch Unterstützung im Wahlkampf, während Umfragen auf einen möglichen Verlust hindeuten. Der Besuch unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und Ungarn und die Rolle der guten Kontakte zu Donald Trump.

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