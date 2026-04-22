US-Verteidigungsministerium hebt Impfpflicht für Soldaten auf

Das Pentagon schafft die verpflichtende Grippeschutzimpfung ab und beruft sich dabei auf religiöse und persönliche Freiheiten. Kritiker warnen vor einer Gefährdung der militärischen Einsatzbereitschaft.

In einem radikalen Kurswechsel hat das US-Verteidigungsministerium unter der Leitung von Pentagon -Chef Pete Hegseth die jahrzehntelange Pflicht zur Grippeschutzimpfung für Angehörige der US-Streitkräfte mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Diese Entscheidung markiert das Ende einer Tradition, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestand und sowohl unter republikanischen als auch unter demokratischen Regierungen als unverzichtbarer Bestandteil der militär ischen Gesundheitsfürsorge galt.

In einer persönlichen Videobotschaft an die Truppe betonte Hegseth, dass die körperliche Integrität sowie die religiösen und persönlichen Überzeugungen der Soldaten nicht verhandelbar seien. Fortan soll die Entscheidung über eine Impfung allein im Ermessen des Individuals liegen. Hegseth rechtfertigte diesen Schritt als notwendige Korrektur einer Ära des Verrats, in der man Männer und Frauen in Uniform gezwungen habe, sich zwischen ihrem Gewissen und ihrem Dienst am Land zu entscheiden. Er stellte klar, dass der Staat Soldaten nicht länger zu medizinischen Eingriffen zwingen werde, die nicht explizit gewünscht seien. Die Entscheidung stößt jedoch auf heftige Kritik innerhalb und außerhalb des Militärs. Militärexperten und Gesundheitswissenschaftler warnen eindringlich vor den potenziellen Konsequenzen für die nationale Sicherheit. Der demokratische Abgeordnete Jason Crow, ein hochdekorierter Veteran der Kriege in Irak und Afghanistan, bezeichnete den Vorstoß als fahrlässig. Er argumentiert, dass eine hohe Durchimpfungsrate essenziell für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sei, da Soldaten in engen Kasernen und auf engem Raum in Einsatzgebieten arbeiteten, wo sich virale Infektionen rasant verbreiten können. Ein Ausbruch der Grippe könnte weite Teile einer Einheit kampfunfähig machen und so die operative Handlungsfähigkeit der Streitkräfte massiv untergraben. Auch Mediziner wie der Army-Veteran Richard Ricciardi betonen, dass Impfungen nicht als ideologisches Instrument, sondern als rein logistische Notwendigkeit zum Schutz der personellen Ressourcen zu betrachten sind. Die Debatte fügt sich in einen breiteren Kontext ein, in dem Teile der US-Regierung zunehmend wissenschaftlich fundierte Fakten zur Gesundheitspolitik in Frage stellen. Insbesondere Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber Impfprogrammen. Seine Historie, in der er wiederholt widerlegte Zusammenhänge zwischen Impfungen und neurologischen Störungen wie Autismus herstellte, sorgt bei Experten für große Besorgnis. Obwohl Kennedy in der Vergangenheit während akuter Epidemien seine Position zeitweise revidierte, bleibt die allgemeine Skepsis der aktuellen Administration gegenüber wissenschaftlichen Standards ein zentraler Streitpunkt. Kritiker sehen in Hegseths Entscheidung einen weiteren Beweis für eine Ideologisierung der öffentlichen Gesundheit, die den Schutz der Truppe den persönlichen Weltanschauungen unterordnet. Die langfristigen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der amerikanischen Soldaten sowie auf das Vertrauen in militärmedizinische Standards bleiben abzuwarten, während die politische Auseinandersetzung in Washington weiter eskaliert





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