Pete Hegseth trifft in Caracas auf Delcy Rodriguez. Ein neues Abkommen regelt die militärische Zusammenarbeit nach der Inhaftierung von Nicolas Maduro.

Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ein überraschendes Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit mit Venezuela unterzeichnet. Bei seinem Besuch traf sich Hegseth mit der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez. Dieser diplomatische Schritt folgt auf einen dramatischen Hintergrund, der sich seit dem 3. Januar ereignet hat, als die USA den ehemaligen Machthaber Nicolás Maduro bei einem Militäreinsatz in Caracas gefangengenommen hatten.

Militärische Koordination nach Maduros Inhaftierung

Das unterzeichnete Dokument sieht eine Wiederbelebung der Verteidigungspartnerschaft zwischen den beiden Nationen vor. Hegseth betonte nach der Unterzeichnung die Chance für eine Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften beider Länder. Der Pentagon-Chef lobte die bestehende Kooperation im Kampf gegen den Drogenhandel und gegen kriminelle Netzwerke. Zudem wurden wirtschaftliche Fragen im Rahmen dieser neuen Allianz diskutiert.

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Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Ausbildung der venezolanischen Streitkräfte zu verbessern und sie mit besserer Ausrüstung zu versehen. Durch diese verstärkte Partnerschaft sollen die USA und Venezuela gemeinsamen Bedrohungen wirksamer entgegentreten können. Der US-Verteidigungsminister führte aus, dass der Wohlstand, der Frieden und die Stabilität Venezuelas zu einer sichereren und geschützten Hemisphäre beitragen.

Rolle von Delcy Rodriguez als legitime Ansprechpartnerin

Delcy Rodríguez übernahm die Führung in Venezuela nach dem Sturz von Nicolás Maduro. Sie galt zuvor als Vizepräsidentin und wurde von den USA als zentrale Ansprechpartnerin anerkannt. Vor Hegseth hatten bereits Energieminister Chris Wright und Innenminister Doug Burgum Venezuela besucht. Die venezolanische Präsidentin sprach von der Wiederaufnahme der technisch-militärischen Zusammenarbeit, die durch das neue Abkommen ermöglicht wird.

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Im Gegensatz dazu erkennen Oppositionsparteien in Venezuela Rodríguez nicht als legitime Staatschefin an. Diese Gruppen fordern baldige Wahlen, um die politische Zukunft des Landes zu regeln. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungskritikerin María Corina Machado kehrte zuletzt nach mehreren Monaten im Ausland nach Venezuela zurück. Ihre Rückkehr markiert einen weiteren Schritt in der internen politischen Dynamik des Landes.

Schicksal von Nicolas Maduro und rechtliche Schritte

Der frühere Machthaber Nicolás Maduro befindet sich nun in New York, wo er zusammen mit seiner Ehefrau inhaftiert ist. Das US-Militär hatte beide Ende Januar außer Landes gebracht. Ihnen wird der Prozess wegen angeblicher Verwicklung in das internationale Drogengeschäft gemacht. Die Situation in Venezuela bleibt durch diese Ereignisse und die neue Partnerschaft mit den USA stark geprägt. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung genau, da sie tiefgreifende Auswirkungen auf die Region haben könnte.