US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seit Februar 2025 24 hochrangige Militärs entlassen, wobei ein unverhältnismäßig hoher Anteil aus Minderheiten stammt. Gleichzeitig wird ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen, da er seine Ehefrau und Verwandte in Entscheidungsprozesse einbezieht.

Seit seinem Amtsantritt im Februar 2025 hat der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bereits 24 hochrangige Militär s entlassen oder zu erzwungenen Pensionierungen gezwungen. Diese Maßnahme hat zu erheblichen Besorgnissen geführt, da ein unverhältnismäßig hoher Anteil der Betroffenen aus Minderheiten stammt.

Gleichzeitig wird Hegseth vorgeworfen, ein Netzwerk aus Freunden und Verwandten um sich zu scharen, indem er beispielsweise seine Ehefrau zu Ministeriums-Sitzungen mitnimmt und sich von seinem Bruder und seinem Anwalt beraten lässt. Die Entlassungswelle begann mit der Absetzung von Charles Brown Jr., einem General, der zuvor als einer der einflussreichsten Menschen der Welt galt. Sein Nachfolger, Dan Caine, wurde in einem beschleunigten Verfahren befördert und aus dem Ruhestand zurückgeholt, was seine Eignung für das Amt in Frage stellt.

Die Vorgehensweise Hegseths wird von Kritikern als beispiellos und isolierend beschrieben. Insider berichten, dass er sich zunehmend von Vertrauten umgeben lässt, was zu einer angespannten Atmosphäre im Pentagon führt. Neben seiner Ehefrau Jennifer Rauchet, einer ehemaligen Produzentin bei Fox News, werden auch sein Bruder Phil und Anwalt Tim Parlatone in Entscheidungsprozesse einbezogen. Parlatone war bereits zuvor für Donald Trump tätig und stand aufgrund seiner Rolle bei Hegseths Anhörung im Kongress im Fokus kritischer Fragen.

Es gibt Spekulationen, dass Hegseth aus Angst vor einer Entlassung durch Trump handelt und deshalb versucht, eine loyale Umgebung zu schaffen. Die Besetzung von Schlüsselpositionen mit Vertrauten, wie dem Milliardär Steve Feinberg, verstärkt diesen Eindruck. Die Entlassungen betreffen dem Bericht zufolge unverhältnismäßig häufig schwarze und weibliche Offiziere, darunter Admirälin Lisa Franchetti und General Randy George, der angeblich entlassen wurde, weil er sich weigerte, Beförderungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlechts zu manipulieren.

Diese Vorwürfe werfen ernsthafte Fragen nach der Objektivität und Fairness der Entscheidungen Hegseths auf. Demokratische Kongressabgeordnete wie Chrissy Houlahan haben bereits ihre Besorgnis geäußert und Hegseth aufgefordert, die Gründe für die Entlassungen offenzulegen. Ehemalige Militärs, wie Generalmajor Paul Eaton, warnen vor einer ideologischen Ausrichtung der Streitkräfte, die die Loyalität gegenüber der Verfassung untergraben könnte. Die Situation wird als substanzielle Beschädigung der Führung des US-Militärs wahrgenommen





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pete Hegseth US-Verteidigungsministerium Entlassungen Militär Vetternwirtschaft Minderheiten Pentagon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«War absehbar»: Verteidigungsminister Pistorius beschwichtigt nach der Ankündigung der US-Regierung, Truppen abzuziehenVerteidigungsminister Pistorius beschwichtigt nach US-Truppenabzugsankündigung: Abzug war absehbar. US-Präsenz bleibt zentral für Europas Sicherheit und Abschreckung.

Read more »

Brand in Hombrechtikon ZH: Familie trauert um Verstorbenen (†73)In Hombrechtikon ZH kam es auf einem Reithof zu einem Brand. Ein Mann (†73) kam ums Leben. Die Familie trauert um einen «Menschen mit einem grossen Herzen».

Read more »

Pete Hegseth feuert Generäle und verteidigt sich mit falschen Zahlen: Chaos im PentagonUS-Verteidigungsminister Pete Hegseth entlässt Dutzende hochrangige Militärs ohne klare Begründung und rechtfertigt sich mit erfundenen Zahlen. Trotz Skandalen bleibt er dank bedingungsloser Präsidententreue im Amt.

Read more »

Samsung: Familie zahlt 6 Milliarden Franken ErbschaftssteuerDie Erben des verstorbenen Firmengründers haben die grösste Steuerzahlung in Südkoreas Geschichte abgeschlossen. Trotzdem verdoppelte sich ihr Vermögen.

Read more »

Pete Hegseth: Pentagon-Chef entlässt über 24 GeneräleDutzende Top-Offiziere verlieren ihren Job, ohne klare Begründung. Vor dem Kongress rechtfertigt US-Verteidigungs­minister Pete Hegseth die Entlassungen mit einer nach­weislich falschen Zahl.

Read more »

Samsung: Familie zahlt 6 Milliarden Franken ErbschaftssteuerDie Erben des verstorbenen Firmengründers haben die grösste Steuerzahlung in Südkoreas Geschichte abgeschlossen. Trotzdem verdoppelte sich ihr Vermögen.

Read more »