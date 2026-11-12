US-Vermittlung: Ukraine, Russland und USA planen neues Treffen nach Abu Dhabi-Gesprächen

Nach den direkten Gesprächen in Abu Dhabi haben die USA, die Ukraine und Russland ein neues Treffen vereinbart. US-Sonderbeauftragter Witkoff bestätigt Fortsetzung der Friedensverhandlungen und mögliche Putin-Trump-Beratungen.

Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff hat nach den direkten Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten in Abu Dhabi einen weiteren diplomatischen Durchbruch signalisiert. Er bestätigte, dass ein neuer Termin für weitere Verhandlungen zwischen den drei Seiten vereinbart wurde. Dies stellt eine wichtige Entwicklung nach den Gesprächen am Dienstag und Mittwoch dar, die als erster direkter Kontakt seit mehr als acht Monaten gewertet wurde.

Diplomatische Initiative nach monatelanger Pause

Die Gespräche in Abu Dhabi markierten einen Wendepunkt in der diplomatischen Bemühungen um einen Friedensschluss. Zum ersten Mal saßen sich seit mehr als viereinhalb Jahren eine ukrainische und eine russische Delegation unter US-Vermittlung gegenüber. Steve Witkoff hob hervor, dass niemand mit einer Wiederaufnahme dieser dreiseitigen Gespräche gerechnet hatte. Die Tatsache, dass sie dennoch stattfanden und nun ein neuer Termin feststeht, unterstreicht die Intensität der aktuellen diplomatischen Anstrengungen. Witkoff nannte keine konkreten Details zu Ort oder Zeitpunkt des nächsten Treffens, betonte aber die Kontinuität der Verhandlungen.

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Russische Forderungen und humanitäre Initiativen

Während der Verhandlungen in Abu Dhabi bekräftigte der russische Präsident Wladimir Putin die territorialen Forderungen seines Landes. Ein konkreter Vorschlag betraf eine zeitlich begrenzte Waffenruhe in der Donbass-Stadt Kostjantyniwka. Dieser Schritt sollte der Evakuierung von Zivilisten dienen, ähnlich wie zuvor in der von Moskau besetzten Frontstadt Oleschky. Die Situation in Kostjantyniwka bleibt jedoch komplex. Militärbloggern zufolge halten ukrainische Soldaten dort weiterhin Stellungen, was die Durchführbarkeit einer solchen Waffenruhe im Vergleich zu Oleschky erschwert. Diese unterschiedliche Lage macht humanitäre Korridore schwieriger auszuhandeln.

Konstruktiver Dialog und geplante Gipfeltreffen

Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Wladimir Putin, bewertete die interactions mit den US-Unterhändlern als konstruktiv und inhaltsreich. Seine Äußerungen deuten auf eine gewisse Zufriedenheit mit dem Fortgang der Gespräche hin. Uschakow erwähnte zudem ein geplantes Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Dieses sollte beim Apec-Gipfel der Region Asien/Pazifik in China in der kommenden Woche stattfinden. Auf diesem Gipfel sollen die Beratungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs fortgesetzt werden.

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Geografische und strategische Einordnung der Verhandlungen

Die Wahl von Abu Dhabi als Ort der Gespräche spiegelt die internationale Vernetzung der aktuellen Diplomatie wider. Der Senatspalast im Kreml in Moskau diente bereits als Kulisse für frühere Treffen zwischen Steve Witkoff und Wladimir Putin, wie ein Foto von Vyacheslav Prokofyev dokumentiert. Diese geografische Verteilung der Gespräche - von Abu Dhabi über Moskau nach China - zeigt die globale Dimension des Konflikts und die Notwendigkeit multilateraler Einbindung. Die USA fungieren hierbei als zentraler Vermittler.

Ausblick auf die weitere Friedensmission

Die Ankündigung eines neuen Termins nach den Gesprächen in Abu Dhabi deutet auf eine Beschleunigung der Diplomatie hin. Nach mehr als acht Monaten Pause ist die Wiederaufnahme der direkten Talks ein signifikantes Signal. Die Kombination aus der bevorstehenden Begegnung von Donald Trump und Wladimir Putin in China sowie den laufenden Vermittlungsversuchen von Steve Witkoff schafft ein neues narratives Umfeld für die Ukraine-Frage. Es bleibt abzuwarten, wie die unterschiedlichen Positionen zu territorialen Forderungen und humanitären Fragen in der Praxis umgesetzt werden können.