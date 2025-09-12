US-Verbrauchervertrauen sinkt auf niedrigsten Stand seit Mai

Das Umfrageergebnis zur Konsumentenstimmung zeigt, dass die Verbraucher in den USA zunehmend pessimistisch sind, was die wirtschaftliche Lage betrifft. Die Erwartungen an die Zukunft sind ebenfalls gesunken.

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank im September 2025 auf 55,4 Punkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Mai. Dies folgt auf einen Wert von 58,2 Punkten im August, wie die Universität Michigan am Freitag auf Grundlage ihrer Umfrage mitteilte. Der Rückgang stellt den zweiten in Folge dar. Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, hatten mit einem Wert von 58,0 Punkten gerechnet.

US-Bürger bewerten ihre aktuelle Situation sowie ihre finanziellen Aussichten mit einer höheren Skepsis als im Vormonat. Laut Joanne Hsu, der für die Verbraucherumfragen zuständigen Mitarbeiterin der Universität Michigan, spüren die Verbraucher weiterhin Schwächen in der Wirtschaft, die sich in steigenden Risiken für die Geschäftslage, den Arbeitsmarkt und die Inflation manifestieren. Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate erwarten die Verbraucher, wie auch bereits im August, eine Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,8 Prozent. Die US-Inflation ist zuletzt gestiegen – im August legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, nachdem sie im Juli bei 2,7 Prozent lagen. Trotz dieser Entwicklung gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die US-Notenbank kommende Woche die Leitzinsen erstmals in diesem Jahr senken wird – voraussichtlich um 0,25 Prozentpunkte auf ein Niveau zwischen 4,00 und 4,25 Prozent





