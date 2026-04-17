US-TV-Star Sandra Lee erleidet Schlaganfall bei Dreharbeiten

Die bekannte Dermatologin und TV-Persönlichkeit Sandra Lee, besser bekannt als Dr. Pimple Popper, erlitt während der Dreharbeiten zu ihrer Sendung einen Schlaganfall. Sie spricht nun offen über ihre Erfahrungen, um das Bewusstsein zu schärfen und Betroffene zum schnellen Arztbesuch zu ermutigen.

Die US-amerikanische Dermatologin Sandra Lee , die weltweit unter ihrem Spitznamen Dr. Pimple Popper bekannt ist, hat während der Dreharbeiten zu ihrer erfolgreichen TV-Sendung einen Schlaganfall erlitten. Die Sendung, in der sie sich komplexen Hauterkrankungen widmet, erfreut sich großer Beliebtheit. Der dramatische Vorfall ereignete sich bereits im vergangenen November. Lee spürte während der Aufnahmen plötzlich auftretende Schmerzen in ihrem Bein.

Zunächst tat sie die Symptome als Unwohlsein ab, wie sie nun dem amerikanischen Magazin People verriet. Sie beschrieb das Gefühl im Interview: "Zuerst hielt ich es für eine Hitzewallung. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl." Trotz dieser beunruhigenden Anzeichen arbeitete die 55-Jährige weiter und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch zusehends. "Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen", schilderte sie weiter. Auch die Schmerzen im Bein nahmen zu, und sie begann zu vermuten, dass es sich um einen Schlaganfall handeln könnte. Ihr Vater war es schließlich, der sie dazu drängte, sich in die Notaufnahme zu begeben. Dort wurde ihr Verdacht durch eine MRT-Untersuchung bestätigt. "Ein Schock", nannte sie diese Erkenntnis. "Als Ärztin konnte ich nicht leugnen, dass ich undeutlich sprach und eine Körperhälfte schwach war." Lee fügte hinzu, dass im Grunde ein Teil ihres Gehirns abgestorben sei. Die Dreharbeiten zur Sendung wurden infolgedessen für zwei Monate unterbrochen. In dieser Zeit konzentrierte sich die Hautärztin auf ihre Genesung und absolvierte Therapiesitzungen. Mittlerweile geht es Sandra Lee deutlich besser, und sie hat beschlossen, ihren Lebensstil grundlegend zu ändern. Sie räumte ein: "Mein Blutdruck und mein Cholesterinspiegel waren nicht unter Kontrolle, und ich habe viel Stress in meinem Leben." Sie betont die Wichtigkeit, in Zukunft besser auf sich selbst zu achten. Lee möchte ihre Erfahrung positiv umdeuten: "Ich möchte das Glück im Unglück betrachten. Denn es erinnert einen daran, besser auf sich selbst zu achten." Sie nutzt ihre öffentliche Plattform, um das Bewusstsein für die Anzeichen eines Schlaganfalls zu schärfen und die Menschen dringend aufzufordern, bei entsprechenden Symptomen umgehend einen Arzt aufzusuchen. Besonders in asiatischen Kulturen sei es oft noch üblich, über einen Schlaganfall zu schweigen, da er als Zeichen von Schwäche gedeutet werden könne. Diesen Umstand möchte die Ärztin gerne ändern. Ihr Engagement geht über ihre persönliche Genesung hinaus; sie möchte ihre Bekanntheit nutzen, um andere zu motivieren, im Notfall nicht zu zögern. Die schnelle Erkennung und Behandlung eines Schlaganfalls kann entscheidend sein, um Folgeschäden zu minimieren und die Genesungschancen zu verbessern. Lee hofft, dass ihre Geschichte dazu beiträgt, diese Botschaft zu verbreiten und Menschen zu ermutigen, offen über ihre Gesundheit zu sprechen und im Ernstfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sandra Lee erlangte internationale Berühmtheit durch ihren YouTube-Kanal, den sie im Jahr 2010 eröffnete. Dort teilte sie zunächst informative Videos über Hautprobleme. Später begann sie, die von ihr durchgeführten Eingriffe zu filmen und zu veröffentlichen, wobei ihre Patienten die Behandlung kostenfrei erhielten. Was als rein informatives Format begann, entwickelte sich durch Lees humorvolle Kommentare zu unterhaltsamen Clips. Ihr bekanntestes Video, das sie 2015 hochlud, zeigt die Entfernung eines extrem großen Mitessers im Nacken einer 85-jährigen Frau und verzeichnete seither über 78 Millionen Aufrufe. Ihr YouTube-Kanal zählt rund 9 Millionen Abonnenten, und auf Instagram folgen ihr 4,6 Millionen Menschen. Die neue Staffel ihrer Sendung "Dr. Pimple Popper" wird am 20. April im amerikanischen Fernsehen auf TLC ausgestrahlt. Trotz der Herausforderungen, die ihr Schlaganfall mit sich brachte, ist Lee entschlossen, ihre Karriere fortzusetzen und ihre Plattform für wichtige Gesundheitsaufklärung zu nutzen. Ihre Resilienz und ihr Engagement für ihre Patienten und ihr Publikum sind bemerkenswert und machen sie zu einer inspirierenden Figur im Bereich der medizinischen Unterhaltung und Aufklärung





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