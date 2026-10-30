US-Todeskandidatin Christa Pike überlebt Hinrichtung und leidet an Schmerzen

Christa Pike, eine Frau im US-Gefängnis, hat zwei Giftspritzen überlebt und leidet jetzt an starken körperlichen und seelischen Schmerzen. Sie sollte im September hingerichtet werden, aber die beiden Injektionen haben fehlschlagen lassen.

Christa Pike, eine Frau in den USA, hat zwei Giftspritze n überlebt und leidet jetzt an starken körperlichen und seelischen Schmerzen. Sie sollte im September hingerichtet werden, aber die beiden Injektionen haben fehlschlagen lassen.

Pike musste danach im Spital behandelt werden. Die 50-Jährige hat sich erstmals seit ihrer missglückten Hinrichtung öffentlich geäussert und ihre Qualen beschrieben. Sie leidet unter Schmerzen in ihrem Körper, Armen, Händen und Hals sowie in ihrem Kopf und ihrer Seele. Pike war Ende des vergangenen Monats aus dem Spital entlassen worden und hat sich erholen lassen.

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Ihrer Meinung nach ist es noch nicht dasselbe, wenn man sich von seinen Verletzungen erholen kann, wie wenn man wieder in Ordnung ist. Pike ist seit rund 30 Jahren im Gefängnis und war 1995 an der Ermordung der 19-jährigen Colleen Slemmer beteiligt.