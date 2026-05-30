US-Streitkräfte beschuldigen Schiff der Blockadeverletzung im Golf von Oman und feuern Rakete ab

Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen, weil es sich trotz Warnungen einem iranischen Hafen genähert haben soll. Das Schiff war unter gambischer Flagge unterwegs. Die USA haben eine Seeblockade verhängt, um den wirtschaftlichen Druck auf den Iran zu erhöhen und Ölexporte zu behindern. Seit Beginn der Blockade wurden bereits mehrere Handelsschiffe gestoppt oder zum Umdrehen gezwungen.

Die US-Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ein Schiff im Golf von Oman beschossen. Das Schiff habe sich einem iranischen Hafen genähert, obwohl die USA eine Seeblockade verhängt hatten.

Trotz mehrfacher Warnungen habe die Besatzung die Anweisungen der US-Streitkräfte ignoriert, erklärte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X. Daraufhin habe ein US-Flugzeug das Schiff mit einer Rakete getroffen und manövrierunfähig gemacht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Das Schiff namens "M/V Lian Star" fuhr unter gambischer Flagge. Die US-Seite machte zunächst keine weiteren Angaben zum Schiff oder zu möglichen Verletzten.

Die US-Seeblockade soll den wirtschaftlichen Druck auf den Iran erhöhen. Sie richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen, um wichtige Einnahmen aus dem Ölexport zu unterbinden. Nach Angaben von Centcom wurden seit Beginn der Blockade bereits fünf Handelsschiffe gewaltsam gestoppt und 116 weitere zum Umdrehen gezwungen





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