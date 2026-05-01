US-Staatsanwältin veröffentlicht Video des Angriffs auf Trump bei Gala-Dinner

Die Staatsanwältin für Washington hat ein Video veröffentlicht, das den Angriff auf Präsident Donald Trump bei einem Gala-Dinner zeigt. Die Aufnahmen zeigen, wie der Angreifer das Hotel ausgekundschaftet und später bewaffnet durch eine Sicherheitsschleuse rennt. Ein Sicherheitsbeamter wurde verletzt, der Täter blieb unverletzt.

Die Staatsanwältin für die US-Hauptstadt Washington hat ein Video veröffentlicht, das entscheidende Momente des Angriff s bei einem Gala-Dinner mit Präsident Donald Trump zeigt. In dem fast sechsminütigen Film sind Aufnahmen verschiedener Tage zu sehen, darunter ein Mann, der am Freitagabend der vergangenen Woche durch einen Flur des Hotels geht, in dem am nächsten Tag das Gala-Dinner stattfand.

Die Aufnahmen zeigen auch, wie der Mann sich in einem Fitnessraum des Hotels umschaut. Staatsanwältin Jeanine Pirro erklärte, dass der Angreifer das Hotel am Tag vor dem Vorfall ausgekundschaftet habe. Die Aufnahmen vom Samstagabend zeigen dann, wie der bewaffnete Angreifer Cole Allen durch eine Sicherheitsschleuse rennt. Mehrere Sicherheitsbeamte zücken daraufhin ihre Waffen und richten sie auf den flüchtenden Täter.

Zum Ende des Videos wird die Szene in Zeitlupe gezeigt, was deutlich macht, dass der Angreifer seine Waffe zockt. Bei dem Vorfall am vergangenen Wochenende wurden mehrere Schüsse abgegeben, doch es war zunächst unklar, wie viele Schüsse von wem abgegeben wurden. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen, aber dank seiner Schutzweste nicht schwer verletzt. Der Angreifer selbst wurde nach Polizeiangaben nicht angeschossen.

Die Staatsanwältin betonte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der Sicherheitsbeamte von eigenen Leuten getroffen worden sei. Das Video soll als Beweis im laufenden Ermittlungsverfahren dienen und die Dynamik des Vorfalls dokumentieren. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, um die genauen Umstände des Angriffs aufzuklären





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