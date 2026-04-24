US-Soldat soll mit Insiderwissen über Maduro-Festnahme über 400.000 Dollar verdient haben

Ein US-Soldat wird beschuldigt, durch Insiderhandel auf der Plattform Polymarket hohe Gewinne erzielt zu haben, nachdem er Informationen über die Festnahme von Nicolás Maduro genutzt hat. Der Fall wirft Fragen nach der Regulierung von Vorhersageplattformen auf.

Ein US-Soldat steht im Zentrum eines aufsehenerregenden Falls, der Insiderhandel und den Einsatz vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit einer militärischen Operation betrifft. Laut Anklagen der US-Justizbehörden soll der 38-jährige Soldat durch den Handel auf der Vorhersageplattform Polymarket über 400.000 US-Dollar (entsprechend etwa 314.000 Schweizer Franken) erlangt haben.

Die Grundlage für diese beträchtlichen Gewinne bildeten Informationen, die er im Rahmen seiner Beteiligung an der amerikanischen Militäraktion zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar erlangt hatte. Der Soldat nutzte die Plattform Polymarket, die als eine Art Börse für Ereigniswetten fungiert, um auf den Ausgang bestimmter Ereignisse zu spekulieren. Konkret platzierte er Wetten in Höhe von rund 33.000 US-Dollar darauf, dass Maduro bis Ende Januar nicht mehr im Amt sein und gleichzeitig US-Truppen in Venezuela eingesetzt würden.

Diese Spekulationen erwiesen sich als äußerst lukrativ und brachten ihm einen Gewinn von fast 410.000 US-Dollar ein. Die ungewöhnlich erfolgreiche Wette hatte bereits im Januar für Verwirrung und Spekulationen gesorgt. Die Anklage gegen den US-Soldaten könnte nun die Frage beantworten, wer hinter dieser Insiderinformation stand. Ihm werden Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz nicht-öffentlicher Regierungsinformationen vorgeworfen, die er für persönliche finanzielle Vorteile missbraucht haben soll.

Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe, die sich potenziell über mehrere Jahrzehnte erstrecken könnte. Die Anklageschrift enthüllt, dass der Soldat seinen Gewinn über ein Kryptowährungs-Konto im Ausland transferierte und anschließend bei Polymarket die Schließung seines Kontos beantragte, um seine Identität zu verschleiern und die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Diese Maßnahmen deuten auf eine bewusste Versuche hin, seine illegalen Aktivitäten zu vertuschen und einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, das Ausmaß des Insiderhandels und mögliche weitere Beteiligte aufzudecken. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Popularität und die rechtliche Grauzone von Vorhersageplattformen wie Polymarket und Kalshi. Diese Plattformen ermöglichen es Nutzern, auf das Eintreten oder Nicht-Eintreten zukünftiger Ereignisse zu wetten, ähnlich wie bei traditionellen Börsenkontrakten. In den USA sind diese Plattformen derzeit Gegenstand intensiver Debatten und rechtlicher Auseinandersetzungen.

Einige Bundesstaaten betrachten sie als Wett-Dienste und streben eine entsprechende Regulierung an. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hingegen argumentiert, dass es sich eher um Börsen handelt und beansprucht die Zuständigkeit für die Aufsicht. Die CFTC hat ebenfalls rechtliche Schritte gegen den Soldaten eingeleitet.

Die Festnahme von Nicolás Maduro durch US-Truppen in Caracas Anfang Januar und seine anschließende Auslieferung nach New York, wo er unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus» angeklagt ist, bildete den unmittelbaren Anlass für die Wetten auf Polymarket. Der Fall des US-Soldaten unterstreicht die Notwendigkeit klarer rechtlicher Rahmenbedingungen für Vorhersageplattformen und die Durchsetzung von Regeln gegen Insiderhandel und den Missbrauch von Regierungsinformationen.

Die Ermittlungen werden voraussichtlich weitere Details über die Funktionsweise dieser Plattformen und die Risiken, die mit ihnen verbunden sind, ans Licht bringen





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