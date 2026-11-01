US-Senatswahlen: Stevens supports Rogers, Epstein case dismissal, Alaska vote dispute

US politics update: Haley Stevens backs Mike Rogers in Michigan, Trump loses defamation suit against WSJ, and DOJ investigates voting confusion in Alaska Senate race.

Im Vorfeld der US-Senatswahlen am Dienstag kam es zu mehreren spektakulären Entwicklungen. In Michigan trat die demokratische Politikerin Haley Stevens öffentlich von ihrem Parteikollegen Abdul el-Sayed ab und unterstützte stattdessen den republikanischen Kandidaten Mike Rogers. Parallel dazu entschied ein US-Richter, die Klage von Donald Trump gegen das Wall Street Journal endgültig abzuweisen, und das Justizministerium untersucht Verdächtige in Alaska wegen möglicher Wählertäuschung.

Stevens wechselt Partei im Michigan Rennen

Die demokratische Senatorin Haley Stevens hat ihre Unterstützung des republikanischen Kandidaten Mike Rogers für den Sitz im US-Senat von Michigan bekannt gegeben. Dieser Schritt kommt kurz vor der Wahl am Dienstag und stellt einen schweren Rückschlag für ihren parteilichen Kontrahenten in den Vorwahlen, Abdul el-Sayed, dar. Der Konflikt zwischen den beiden Demokraten hatte sich vor Kurzem zugespitzt, nachdem es einen öffentlichen Streit über einen Werbespot gegeben hatte. Stevens kritisierte el-Sayed scharf für dessen jüngste Kritik an Israel sowie dafür, dass er eine Werbung nicht verurteilt hatte. Diese Werbung wurde von einer externen Gruppe geschaltet und machte Israel für steigende Lebensmittelpreise in den Vereinigten Staaten verantwortlich. El-Sayed konterte daraufhin, indem er auf Stevens' enge Beziehungen zur pro-israelischen Lobby AIPAC verwies. Zuletzt hatte er ihr untersagt, gemeinsam mit ihm aufzutreten. Stevens begründete ihre Entscheidung in einem Video damit, dass sie in seinem Wahlkampf nicht mehr willkommen sei und sie sich daher für Rogers ausspreche. Dies gilt als erheblicher Twist im engen Rennen um den Senatssitz.

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Trump verliert Klage gegen Wall Street Journal

Im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat US-Bundesrichter Darrin Gayles aus Florida eine Verleumdungsklage von Präsident Donald Trump gegen das Wall Street Journal endgültig abgewiesen. Das Urteil fiel am Samstag im Streit um einen mutmaßlichen anzüglichen Brief, den Trump an Epstein geschrieben haben soll. Gayles entschied, dass Trump nicht nachweisen konnte, dass die Zeitung "böswillig" falsche Behauptungen über ihn veröffentlichte. Darüber hinaus urteilte der Richter, dass Trump die Klage nicht überarbeiten und neu einreichen darf. Trump hatte das Wall Street Journal, dessen Mutterkonzern News Corporation und Medienmogul Rupert Murdoch auf mindestens zehn Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. Das Journal hatte im vergangenen Jahr berichtet, Trump habe im Jahr 2003 einen Brief mit der Zeichnung einer nackten Frau an Epstein geschickt. Darin gratulierte er zum 50. Geburtstag mit den Worten: "Happy Birthday - und möge jeder neue Tag ein wunderbares Geheimnis sein". Trump bestreitet die Urheberschaft des Briefes. Das Gericht verwies auf die Bemühungen der Zeitung, Trump vor der Veröffentlichung eine Stellungnahme einzuholen, und auf seine Dementis als Beweis für journalistische Standards. Gayles hatte die Klage bereits im April zurückgewiesen, aber Raum für eine Überarbeitung gelassen. Trumps erneuter Versuch scheiterte nun endgültig. Dies stellt eine juristische Niederlage für den ehemaligen Präsidenten dar, wenige Tage vor den wichtigen Kongresswahlen am kommenden Dienstag.

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Justizministerium ermittelt in Alaska wegen Stimmzettel

Das US-Justizministerium versucht vor Gericht in Anchorage, bestimmte Stimmzettel nach der umkämpften Senatswahl in Alaska gesondert aufbewahren zu lassen. Im Antrag wird argumentiert, dass die republikanische Partei die demokratische Kandidatin Mary Peltola durch die Kandidatur von Dan J. Sullivan unterstützen wolle. Sullivan, ein politischer Neuling, trägt den gleichen Namen wie der aktuelle republikanische Amtsinhaber Dan S. Sullivan. Die Republikaner, die von US-Präsident Donald Trump unterstützt werden, verdächtigen die Demokraten seit Längerem, diesen Namensvetter aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Ihr Vorwurf lautet, Wählerinnen und Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um den Amtsinhaber zu verwirren und die Chancen der demokratischen Gegenkandidatin zu erhöhen. Das Justizministerium bestätigte am Freitag strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs der versuchten Wählertäuschung. Offizielle Beweise für diesen Vorwurf sind jedoch bislang nicht bekannt. Dennoch berichtete die New York Times kürzlich, Verbündete von Peltola hätten schon lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern.

Politische Auswirkungen und Kontext der Wahlen

Die Entwicklungen in Michigan, Florida und Alaska zeigen die hohe Spannung vor den US-Senats- und Kongresswahlen. Haley Stevens' Unterstützung für einen Republikaner untergräbt die demokratische Einheit in Michigan. Die Abweisung der Klage gegen das Wall Street Journal markiert einen klaren Sieg der Pressefreiheit gegen persönliche Angriffe. Die Ermittlungen in Alaska könnten das Ergebnis eines engen Rennens beeinflussen, falls Beweise für manipulative Praktiken gefunden werden. Diese Fälle demonstrieren die komplexen juristischen und strategischen Schlachten, die moderne US-Wahlen begleiten. Die Ergebnisse werden erhebliche Auswirkungen auf die politische Landschaft der Vereinigten Staaten haben, insbesondere da die Kontrolle über den Senat umstritten ist. Beobachter werten die Ereignisse als Indiz für eine zunehmend polarisierte und konfrontative politische Kultur.