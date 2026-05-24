US-Senator kündigt Fortschritte bei Iran-Deal an

US-Senator Marco Rubio kündigte an, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran Fortschritte gemacht haben. Der Senator sagte, dass die Welt möglicherweise schon in den kommenden Stunden „gute Nachrichten“ zu hören bekommen werde. Ein 60-tägiges Waffenruhe-Verhältnis soll Teil des Abkommens sein. Der Iran soll die Minen in der Strasse von Hormuz räumen und sich verpflichten, Atomwaffen nicht zu entwickeln. Die USA sollen die Blockade der Häfen des Iran aufheben und Sanktionsausnahmen gewähren. Der Deal soll auch den Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon beenden.

US-Senator Marco Rubio kündigte an, dass die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran Fortschritte gemacht haben. Der Senator sagte in Indien, dass die Welt möglicherweise schon in den kommenden Stunden „gute Nachrichten“ zu hören bekommen werde.

Ein 60-tägiges Waffenruhe-Verhältnis soll Teil des Abkommens sein. Der Iran soll die Minen in der Strasse von Hormuz räumen und sich verpflichten, Atomwaffen nicht zu entwickeln. Die USA sollen die Blockade der Häfen des Iran aufheben und Sanktionsausnahmen gewähren. Der Deal soll auch den Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon beenden.

Die Details des Abkommens sind noch nicht bestätigt, und es wird erwartet, dass es kein abruptes Kriegsende mit dem Abzug der US-Streitkräfte bedeutet, sondern eine erste Einigung auf ein Zeitfenster für weitere Verhandlungen. Die US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, dass ein Rahmenabkommen „weitestgehend“ ausgehandelt sei. Er erwähnte explizit die Öffnung der Strasse von Hormuz, ohne die genauen Umstände zu beschreiben. Trump betonte, dass der Iran die Kontrolle über die Meerenge behalten soll.

Der Iran hat jedoch eher einschränkende Reaktionen auf Trumps Ankündigung gegeben. Der iranische Präsident Massud Peseschkian zeigte sich offen für eine diplomatische Lösung, betonte aber Irans tiefes Misstrauen gegenüber Washington. Israel fürchtet einen „schlechten Deal“ mit Teheran. Israel hatte ursprünglich darauf abzielte, Veränderungen in vier zentralen Bereichen zu erreichen – einen Regimewechsel, einen Stopp des iranischen Atomprogramms, des ballistischen Raketenprogramms sowie der Unterstützung von regionalen Verbündeten Teherans.

Das „absolute Minimum, das noch als Erfolg gelten könnte“, wäre die Entfernung sämtlichen angereicherten Urans aus dem Iran sowie die Verhinderung einer Urananreicherung für viele Jahre





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