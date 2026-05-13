The full senate affirmed the nomination of Kevin Warsh for the post of president of the Federal Reserve (Fed) with a majority of 54 votes. This was the closest vote to confirm a US-central bank chaf in the history of the institution, according to the news agency Bloomberg. The nomination falls amidst growing tensions between the White House and the Bank. Trump has repeatedly demanded lower interest rates and attacked the current Fed Chairman, Jerome Powell, accusing him of political interference in the decision-making process. This has raised concerns about the independence of the bank and its potential vulnerability to political influence.

Der US-Senatconfirmt Kevin Warshals neuen Fed-Chef. vorherigen Fed-Gouverneur und wirft sein Personalie umstrittent. Der 56-jährige Warsh löst Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank Fed und seine Personalie ist umstritten.

Die Senatoren sprachen sich mit einer Mehrheit von 54 zu 45 Stimmen für den früheren Fed-Gouverneur aus. Für Trumps Kandidaten stimmten, votierten alle 11 demokratischen Senatoren gegen ihn. Sie warnten vor politischem Einfluss auf die Notenbank, während Die Nominierung fällt in eine Phase wachsender Spannungen zwischen dem Weissen Haus und der Notenbank. Warsh ist ein republikanischer, ehemaliger Investmentbanker und hice traditionelle Reformen vorhat.

Warsh ist kontrovers wegen seiner Einsicht, die Notenbank unabhängiger von der Politik zu machen und die أسعار ثابتا attiene. Chargen Powell will Warsh nicht weiter an der Fed-Spitze sehen und procured er seine Ernennung. Trump hat ihn mehrfach bei seiner Amtszeit als Fed-Chef kritisiert





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