US-Repräsentantenhaus verabschiedet Gesetzespaket mit neuen Russland-Sanktionen

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetzespaket mit neuen Russland-Sanktionen und milliardenschweren Ukraine-Hilfen verabschiedet. Die Abstimmung gilt als erste grössere pro-ukrainische Entscheidung des Kongresses seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetzespaket mit neuen Russland-Sanktionen und milliardenschweren Ukraine-Hilfen verabschiedet. Nach Angaben des Repräsentantenhauses stimmten 226 Abgeordnete dafür, 195 dagegen. Bemerkenswert: 18 republikanische Parlamentarier stellten sich gegen die Linie ihrer Parteiführung und unterstützten gemeinsam mit den Demokraten die Vorlage.

Das Paket sieht weitreichende Strafmassnahmen gegen Russland vor. Geplant sind Sanktionen gegen führende russische Banken sowie Unternehmen aus dem Öl- und Rohstoffsektor.

Zudem sollen auf russische Waren Zölle von 500 Prozent erhoben und die Einfuhr von russischem Rohöl in die USA untersagt werden. Gleichzeitig werden nach dem Gesetz rund acht Milliarden Dollar für ukrainische Waffenkäufe bereitgestellt und bestehende militärische Unterstützungsprogramme verlängert. Die Abstimmung gilt als erste grössere pro-ukrainische Entscheidung des Kongresses seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte seine Fraktion aufgefordert, gegen die Vorlage zu stimmen.

Dennoch kam die erforderliche Mehrheit zustande. Das Gesetz muss nun den Senat passieren. Anschliessend würde es dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Trump könnte ein Veto einlegen.

Ob das Paket letztlich in Kraft tritt, bleibt daher offen. Die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer weiteren Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine. Die Ukraine hat in den letzten Jahren immer wieder auf die Unterstützung der USA hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die militärische Ausrüstung. Die Entscheidung des Kongresses ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.

Die Ukraine hat in den letzten Jahren immer wieder auf die Unterstützung der USA hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die militärische Ausrüstung. Die Entscheidung des Kongresses ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Die Ukraine hat in den letzten Jahren immer wieder auf die Unterstützung der USA hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die militärische Ausrüstung. Die Entscheidung des Kongresses ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg





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