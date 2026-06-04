US-Repräsentantenhaus stimmt für Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran

Das US-Repräsentantenhaus hat für den Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran gestimmt und damit den politischen Druck auf Präsident Donald Trump erhöht. Die Resolution hat keine unmittelbare Konsequenz für den US-Kurs gegenüber dem Iran, zeigt aber den steigenden politischen Druck auf Trump - zumal in fünf Monaten die Zwischenwahlen zum Kongress bevorstehen.

Das US-Repräsentantenhaus hat für den Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran gestimmt und damit den politischen Druck auf Präsident Donald Trump erhöht. Für einen Kampfeinsatz sei eine formelle Krieg serklärung durch den Kongress nötig, hielt man in der Resolution fest.

Ausgenommen seien Einsätze, die zur Verteidigung der USA oder eines Verbündeten gegen unmittelbar bevorstehende Angriffe erforderlich seien. Für den Entschluss stimmten 215 Abgeordnete, 208 sprachen sich dagegen aus. Vier Abgeordnete von Trumps Republikanern stimmten mit den Demokraten und verhalfen deren Vorlage damit zum Erfolg. Die Resolution hat keine unmittelbare Konsequenz für den US-Kurs gegenüber dem Iran, zeigt aber den steigenden politischen Druck auf Trump - zumal in fünf Monaten die Zwischenwahlen zum Kongress bevorstehen.

Immer mehr gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe und es laufen Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende. Trotzdem kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Selbst falls es dazu kommen sollte, könnte der Präsident sein Veto gegen einen Entschluss beider Kammern einlegen. Um das Veto zu überstimmen, wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - was sehr unwahrscheinlich erscheint.

Die politische Spannung zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin sehr hoch. Die USA haben bereits mehrere Sanktionen gegen den Iran verhängt und die iranische Regierung hat wiederholt Bedenken gegen die US-Politik im Nahen Osten geäußert. Die Resolution des Repräsentantenhauses ist ein weiterer Schritt in Richtung einer diplomatischen Lösung der Konflikte zwischen den USA und dem Iran.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben in der Resolution betont, dass der Kongress die Verantwortung für die Entscheidungen über Krieg und Frieden trägt und dass der Präsident nicht ohne die Zustimmung des Kongresses in einen Krieg eintreten sollte. Die Resolution ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer stärkeren Rolle des Kongresses bei der Entscheidungsfindung über Krieg und Frieden. Die politische Spannung zwischen den USA und dem Iran wird weiterhin sehr hoch bleiben und es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Die USA und der Iran werden in den kommenden Monaten weiterhin aufeinander zugehen und es ist wahrscheinlich, dass es zu weiteren Angriffen und Gegenangriffen kommen wird. Die politische Spannung zwischen den USA und dem Iran ist ein wichtiger Aspekt der internationalen Beziehungen und es ist wichtig, dass die USA und der Iran in den kommenden Monaten eine diplomatische Lösung der Konflikte finden.

Die Resolution des Repräsentantenhauses ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer diplomatischen Lösung der Konflikte zwischen den USA und dem Iran und es ist wichtig, dass die USA und der Iran in den kommenden Monaten eine Lösung finden, die beide Seiten zufriedenstellt





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