US-Repräsentantenhaus beendet längsten Stillstand beim Heimatschutzministerium

Nach wochenlanger Verzögerung hat das US-Repräsentantenhaus ein Gesetzespaket zur Finanzierung des Heimatschutzministeriums verabschiedet und damit den längsten Verwaltungsstillstand in der Geschichte der Behörde beendet. Der Streitpunkt war die Finanzierung der Einwanderungsbehörde ICE.

Nach einer langwierigen Phase der politischen Blockade und wochenlanger Verzögerung hat das US- Repräsentantenhaus am Donnerstag endlich ein Gesetzespaket zur Finanzierung des Heimatschutzministerium s (Department of Homeland Security, DHS ) verabschiedet.

Mit diesem Schritt wurde der längste Verwaltungsstillstand in der Geschichte dieser wichtigen Behörde beendet, der erhebliche Unsicherheiten und Belastungen für die Mitarbeiter und die öffentliche Sicherheit mit sich brachte. Die Verabschiedung des Gesetzespakets war das Ergebnis intensiver Verhandlungen und Kompromisse zwischen Demokraten und Republikanern, die sich zuvor in einer tiefgreifenden Auseinandersetzung über die Finanzierung bestimmter Bereiche des DHS befanden.

Die demokratische Abgeordnete Rosa DeLauro, die den ursprünglichen Entwurf bereits vor über zwei Monaten vorgelegt hatte, äusserte ihre Erleichterung und betonte die Dringlichkeit der Situation mit den Worten: 'Es ist verdammt noch mal an der Zeit'. Ihre Aussage unterstreicht die lange und frustrierende Wartezeit, die die Mitarbeiter des DHS und die amerikanische Öffentlichkeit durchleben mussten. Präsident Donald Trump unterzeichnete das Gesetzespaket am frühen Abend Ortszeit, womit die Finanzierung des DHS wiederhergestellt wurde und die unmittelbare Krise abgewendet wurde.

Das verabschiedete Gesetzespaket sieht eine Finanzierung eines Grossteils des Heimatschutzministeriums vor, jedoch mit einer wichtigen Einschränkung: Die Mittel für die Einsätze des Ministeriums zur Durchsetzung der Einwanderungspolitik von Präsident Trump sind nicht vollständig enthalten. Dieser Aspekt war der Hauptstreitpunkt zwischen den beiden Parteien. Mitglieder der oppositionellen Demokratischen Partei hatten sich vehement geweigert, die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden (ICE und CBP), die dem DHS unterstellt sind, ohne vorherige Änderungen an deren Vorgehensweisen zu finanzieren.

Auslöser für diese Haltung waren tödliche Schüsse von Bundesagenten auf zwei US-Staatsbürger im Bundesstaat Minnesota im Zusammenhang mit Protesten gegen die umstrittene Abschiebepolitik im Januar. Diese Vorfälle hatten landesweit Empörung ausgelöst und die Forderung nach einer Überprüfung der Praktiken von ICE und CBP verstärkt. Die Demokraten forderten Garantien, dass zukünftige Einsätze dieser Behörden unter Wahrung der Menschenrechte und unter Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien durchgeführt werden.

Vertreter der Republikanischen Partei hingegen zeigten sich wenig kompromissbereit und lehnten Pläne der Demokraten ab, die eine Finanzierung der US-Verkehrssicherheitsbehörde (TSA) und anderer Behörden des DHS ohne gleichzeitige Bereitstellung von Geldern für ICE und CBP vorsahen. Diese Position spiegelte das Bestreben wider, die Durchsetzung der Einwanderungspolitik von Präsident Trump nicht zu behindern und die Sicherheit der Landesgrenzen zu gewährleisten. Die Pattsituation führte zu einer angespannten Lage und drohte, die Funktionsfähigkeit des DHS weiter zu beeinträchtigen.

Die regulären Bundesmittel für das Heimatschutzministerium waren seit dem 14. Februar versiegt, was die Beschäftigten in eine zunehmend schwierige Lage brachte. Viele Mitarbeiter mussten mit unbezahlten Freistellungen rechnen, was zu finanziellen Engpässen und Unsicherheiten führte. Das Weisse Haus hatte wiederholt gewarnt, dass die von Präsident Trump vorübergehend bereitgestellten Gelder, um das Personal der TSA und anderer Behörden zu bezahlen, bald erschöpft sein würden.

Dies hätte zu erheblichen Beeinträchtigungen für Reisende an Flughäfen führen können, darunter längere Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen und möglicherweise sogar Flugausfälle. Die Sorge vor diesen negativen Auswirkungen auf den Luftverkehr trug zusätzlich zur Dringlichkeit bei, eine Lösung zu finden. Die Verabschiedung des Gesetzespakets stellt somit eine wichtige Entlastung für die Mitarbeiter des DHS und die Reisenden dar.

Allerdings bleibt die Frage der langfristigen Finanzierung und der Reformen bei ICE und CBP weiterhin offen. Es ist zu erwarten, dass diese Themen in den kommenden Monaten weiterhin Gegenstand politischer Debatten sein werden. Die Einigung zeigt jedoch, dass auch in Zeiten politischer Polarisierung Kompromisse möglich sind, um die Funktionsfähigkeit der Regierung zu gewährleisten und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

Die vorliegende Lösung ist ein erster Schritt, um die Herausforderungen im Bereich der Einwanderungspolitik und der Grenzsicherheit anzugehen und eine ausgewogene Lösung zu finden, die sowohl die Sicherheit des Landes als auch die Rechte der Einzelnen respektiert





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Heimatschutzministerium DHS Verwaltungsstillstand ICE Einwanderungspolitik Trump Repräsentantenhaus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pflegeinitiative: H+ begrüsst Finanzierung, lehnt weitergehende Vorgaben abBern (ots) - Der Nationalrat hat in der Sondersession die Gesetzesvorlage zur Umsetzung der zweiten Etappe der Pflegeinitiative (BGAP) verabschiedet. H+ Ihre Spitäler...

Read more »

Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionierenIsraels Verteidigungsminister Israel Katz hat offiziellen Angaben zufolge Sanktionen gegen die Spendenkampagne der «Global Sumud Flotilla» verhängt.

Read more »

Therapiegarten im neuen Kinderspital Zentralschweiz fördert Heilung und WohlbefindenIm neuen Kinderspital Zentralschweiz entsteht ein Therapiegarten, der jungen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien einen naturnahen Ort für Bewegung, Begegnung und Spiel bieten soll. Die Finanzierung erfolgt durch die Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz und den Rotary Club Luzern Wasserturm. Zusätzlich gibt es politische Entscheidungen zur Zukunft des Spitals und zur Stärkung der Elternrechte.

Read more »

Florida passt Wahlkreise an – Republikaner hoffen auf vier zusätzliche SitzeDer Bundesstaat Florida hat eine umstrittene Neugliederung seiner Wahlkreise beschlossen, die den Republikanern vier zusätzliche Sitze im US-Repräsentantenhaus bescheren könnte. Die Maßnahme wird von den Demokraten als verfassungswidrig kritisiert und könnte gerichtlich angefochten werden.

Read more »

Reusssteg: Finanzierung dank Crowdfunding gesichertSeit über 100 Jahren träumen die beiden Dörfer Fischbach-Göslikon und Künten von einer Brücke, die sie über die Reuss verbindet. Dank eines Crowdfundings sind die Finanzen jetzt geregelt, die Brücke kann gebaut werden. Zumindest fast, zwei Stolpersteine kommen im Juni noch auf den Reusssteg zu.

Read more »

Einigung im US-Kongress bei Haushalt des Heimatschutzministeriums – TeilweiseDemokraten und Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf ein Gesetz zur Finanzierung eines Teils des Heimatschutzministeriums geeinigt. Streitigkeiten bestehen weiterhin über die Finanzierung von ICE und CBP, die durch tödliche Schüsse bei Abschiebeaktionen ausgelöst wurden. Der Stillstand hatte zu Problemen bei der Flughafensicherheit und Gehältern der Beschäftigten geführt.

Read more »