US-Reisepässe mit Trump-Porträt: Sonderserie zum 250. Jubiläum der USA

Das US-Außenministerium gibt eine limitierte Sonderserie von Reisepässsen mit einem Porträt von Präsident Donald Trump heraus. Die Ausgabe ist Teil der Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der USA und soll zunächst nur in Washington D.C. verfügbar sein. Die Entscheidung hat in den sozialen Medien kontroverse Reaktionen ausgelöst.

Ab dem 28. April 2026 können US-Bürger bei der Ausstellung neuer Reisepässe in Washington D.C. auf eine besondere Überraschung stoßen: ein Porträt von Präsident Donald Trump .

Das US-Außenministerium hat diese Sonderserie zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten angekündigt und auf sozialen Medien wie Facebook entsprechende Fotos veröffentlicht. Die limitierte Ausgabe soll zunächst nur in der Hauptstadt verfügbar sein, während in anderen Regionen und online das klassische Passdesign beibehalten wird. Die Entscheidung, Trumps Abbild in den Pass einzufügen, ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, mit denen der Präsident seinen Einfluss und sein Erbe während seiner zweiten Amtszeit sichtbar machen möchte.

So gibt es bereits die „Trump Gold Card“, eine exklusive Karte für ein Millionen-Dollar-Visum, sowie sein Porträt auf der Jahreskarte für US-Nationalparks. Zudem soll seine Unterschrift als erste eines amtierenden Präsidenten auf Dollar-Scheinen erscheinen. Eine weitere Umbenennung betrifft das Kennedy Center, das nun „Trump Kennedy Center“ heißt. Das Porträt im Pass lehnt sich an das offizielle Bild seiner zweiten Amtszeit an und hat in den sozialen Medien gemischte Reaktionen ausgelöst.

Während einige Nutzer dies als typisch autokratische Selbstverherrlichung kritisieren, verweist das Weiße Haus auf ähnliche Initiativen aus der Vergangenheit, wie eine Sonderkarte des Washingtoner Nahverkehrs mit Barack Obamas Abbild zur Amtseinführung 2009. Die Debatte zeigt, wie polarisierend Trumps Präsidentschaft auch Jahre nach seinem Amtsantritt bleibt. Die limitierte Passausgabe könnte somit nicht nur ein historisches Jubiläum, sondern auch eine politische Kontroverse symbolisieren





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