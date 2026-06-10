US-Regierung verweigert Einreise somalischem Schiedsrichter, Lehrerproteste in Mexiko-Stadt

Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan "Verbindungen zu mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN mit. Weitere Einzelheiten habe er nicht genannt. Die Grenzschutzbehörde CBP hatte im Fall Artan "Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung" angeführt, ohne nähere Angaben zu machen.

Darum wurde somalischem Schiedsrichter die Einreise verweigert Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Donald Trump betroffen sind.

Bürger dieser Länder werden bei der Einreise zusätzlichen Überprüfungen unterzogen. Wenige Tage vor dem Beginn der Fussballweltmeisterschaft hat die Polizei bei Lehrerprotesten in Mexiko-Stadt Sprengstoff sichergestellt. In einem Bus von anreisenden Demonstranten seien 59 Sprengsätze entdeckt worden





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