US-Regierung verschärft Kampf gegen mutmasslichen Betrug im Sozial- und Gesundheitssystem, nimmt demokratische Bundesstaaten ins Visier

Die US-Regierung verschärft ihren Kurs im Kampf gegen mutmasslichen Betrug im Sozial- und Gesundheitssystem und nimmt dabei vor allem demokratische Bundesstaaten ins Visier. Wegen milliardenschweren Betrugs werde bis auf Weiteres kein neues Hospiz mehr Bundesmittel empfangen, teilte der Leiter der staatlichen Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid, Mehmet Oz, im Weissen Haus mit.

Die US-Regierung verschärft ihren Kurs im Kampf gegen mutmasslichen Betrug im Sozial- und Gesundheitssystem und nimmt dabei vor allem demokratische Bundesstaaten ins Visier. Wegen milliardenschweren Betrugs werde bis auf Weiteres kein neues Hospiz mehr Bundesmittel empfangen, teilte der Leiter der staatlichen Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid , Mehmet Oz, im Weissen Haus mit.

Bundesstaaten und die Regierung teilen sich die Kosten für Medicaid.

"Ein Drittel aller dieser Programme im ganzen Land befindet sich in Los Angeles. Fragen Sie sich doch einmal: Wie ist das möglich?

", sagte Oz zu den Hospizen. Der Grund sei, dass dort Bundesmittel veruntreut würden. Deshalb seien bereits 800 Hospize von der Förderung abgeschnitten worden. Auch einem Programm, das sich der Pflege von Menschen in den eigenen vier Wänden widmet, werde keine neue Förderung mehr bewilligt.

Vizepräsident JD Vance sagte zudem, dass vorgesehene Medicaid-Zahlungen an Kalifornien in Höhe von 1,3 Milliarden (1,1 Mrd Euro) zurückgestellt würden.

"Der einfache Grund dafür ist, dass der Bundesstaat Kalifornien Betrugsfälle nicht sehr ernst genommen hat. ". Vor allem demokratische Staaten gehen Vance zufolge kaum oder gar nicht juristisch gegen Betrugsfälle vor. Deshalb sei es nun an der Zeit, den Druck zu erhöhen.

Der Schritt gleicht dem Vorgehen der US-Regierung im demokratisch regierten Minnesota. Dort fror sie ihren Zuschuss für arme Menschen mit der Begründung ein, es gebe einen systematischen Missbrauch. Besonders Somalier stellte Präsiden





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mutmasslicher Betrug Sozial- Und Gesundheitssystem Medicare Medicaid Hospiz Pflege Betrugsfälle Veruntreuung Los Angeles Minnesota Somalier Veranstaltungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Das schaffen wir nur gemeinsam»: BLW ruft zum Kampf gegen Japankäfer aufAuf der Alpensüdseite tritt der Schädling bereits grossflächiger auf, im Norden erst punktuell. Nun gilt es, Zeit zu gewinnen, um Bekämpfungsmassnahmen zu entwickeln und Schäden zu begrenzen.

Read more »

Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Abänderung des Volksrechtegesetzes (Einführung von fixen...Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 12. Mai 2026, die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des...

Read more »

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag über die Vorprüfung der Volksinitiative 'Fristenlösung für...Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 12. Mai 2026, den Bericht und Antrag über die Vorprüfung der Volksinitiative 'Fristenlösung für Liechtenstein'...

Read more »

Meme-Coin-Betrug: Caitlyn Jenner steht wegen $JENNER vor GerichtGeschädigte Investoren werfen Caitlyn Jenner in einer Sammelklage vor, den Kurs von $JENNER künstlich hochgetrieben und dann mit Gewinn verkauft zu haben. Ähnliche Vorwürfe treffen auch das «Hawk Tuah Girl» Haliey Welch.

Read more »