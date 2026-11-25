Die US-Handelsbehörde USTR bereitet Zölle gegen 16 Volkswirtschaften vor, um kippbare April-Maßnahmen zu ersetzen. Betroffen sind unter anderem die Schweiz, China und die EU. Die Maßnahme basiert auf einer Untersuchung zu Subventionen.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump plant die Einführung neuer Einfuhrabgaben gegenüber zahlreichen internationalen Handelspartnern. Betroffen von diesen Maßnahmen sind unter anderem China, die Europäische Union, die Schweiz, Indien, Japan und Mexiko. Die US-Handelsbehörde (USTR) soll die Ergebnisse einer langjährigen Untersuchung zu staatlichen Industriesubventionen in den kommenden Tagen veröffentlichen.

Diese Ankündigung markiert den zweiten großen Schritt der aktuellen US-Regierung, um die im April 2025 verkündeten Zölle zu ersetzen. Diese ursprünglichen Maßnahmen waren im Februar vom Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gekippt worden, da das zugrunde liegende Notstandsgesetz den Präsidenten nicht zur Verhängung derartiger Abgaben ermächtigte. Zwei mit den Plänen vertraute Personen bestätigten den Nachrichtenagentur AP diese Entwicklung.

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Rechtliche Grundlage und Untersuchungsziel

Die aktuelle Untersuchung zu überhöhten industriellen Produktionskapazitäten wurde auf Grundlage von Abschnitt 301 des Handelsgesetzes von 1974 eingeleitet. Dieses Gesetz erlaubt dem Präsidenten, konkrete Maßnahmen gegen bestimmte ausländische Handelspraktiken zu ergreifen, wenn diese als ungerechtfertigt, unangemessen oder diskriminierend eingestuft werden und den US-Handel belasten. Das Ziel ist es, wettbewerbsverzerrende Effekte durch staatliche Zuschüsse in den betroffenen Ländern zu bekämpfen.

Das Weiße Haus und die US-Handelsbehörde werfen den betroffenen Nationen vor, ihre Industrieproduktion künstlich durch staatliche Anreize zu steigern. Dadurch gelangen große Mengen günstiger Waren auf den US-amerikanischen Markt, die amerikanische Unternehmen unter erheblichen Druck setzen. Die genaue Höhe der neuen Zölle ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht spezifiziert, dürfte jedoch zusätzlich zu den im Juli eingeführten Abgaben von zehn beziehungsweise 12,5 Prozent veranschlagt werden.

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Historischer Kontext und politische Strategien

Die neuen Zölle ersetzen die im April 2025 angekündigten Maßnahmen, die der Oberste Gerichtshof im Februar aufheben musste. Im Juli des gleichen Jahres hatte das Weiße Haus 60 Handelspartner mit Abgaben zwischen zehn und 12,5 Prozent belegt. Als Begründung für diese vorherigen Schritte führte man an, dass viele Länder, darunter China, Verbote für Waren aus Zwangsarbeit nicht ausreichend durchführten. Viele dieser Nationen hatten gegen diese Zölle lautstark protestiert.

Diese Maßnahmen trafen genau zu dem Zeitpunkt in Kraft, als befristete Abgaben ausliefen, auf die Trump zurückgegriffen hatte. Dies geschah nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Februar, der seine umfassenden sogenannten Gegenzölle gegen nahezu alle US-Handelspartner gekippt hatte. Der politische Streit über die einseitige Verhängung von Einfuhrabgaben könnte durch diese neuen Pläne weiter verschärft werden. Selbst bei demokratischen Mehrheiten in beiden Kongresskammern könnte Trump ein Gesetz zur Aufhebung oder Abschwächung der Zölle mit seinem Veto blockieren.

Auswirkungen auf die internationale Handelspolitik

Die Reaktion der Regierungen in Brüssel, Peking und Bern auf diese Ankündigung steht noch aus. Das Weiße Haus und die US-Handelsbehörde reagierten nicht auf Anfragen zu einer Stellungnahme, bevor die Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg und der Zeitung The Wall Street Journal am Dienstag veröffentlicht wurden. Die geplanten Zölle richten sich gegen 16 Volkswirtschaften insgesamt.

Während Peking von Frieden und diplomatischen Gesprächen spricht, äußern Kritiker Sorgen vor einem Machtpoker in der Weltpolitik. Ein gemeinsamer Auftritt in Shenzhen, bei dem Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zu Gesprächen über die Weltpolitik zusammenkamen, deutet auf komplexe diplomatische Manöver hin. Die US-Regierung nutzt die Rechtsinstrumente weiterhin, um ihren Handelsstandpunkt international durchzusetzen.